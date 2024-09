Vrouw bijna bestolen van tas, belager steekt en schopt haar

Een vrouw van 40 is maandagmiddag in Bergen op Zoom gestoken in het bovenbeen door een man die haar probeerde te beroven. De straatrover had het gemunt op haar tas. De vrouw hield die zo stevig vast dat de man uiteindelijk zonder buit op de vlucht sloeg. Hij is sindsdien spoorloos.

De mislukte straatroof was rond twee uur, op de Antwerpsestraatweg, vlakbij een supermarkt. De vrouw werd benaderd door de man nadat ze haar auto op een parkeerplaats had gezet. Hij vroeg om geld. Toen zij hierop niet wilde ingaan, greep de belager haar handtas. Hierbij schopte hij haar en stak hij haar met een klein, scherp voorwerp. LEES OOK: Vrouw neergestoken bij supermarkt, politie zoekt naar dader De dader rende vervolgens weg richting het pad tussen de Koningin Emmastraat en het Emmaplein. De gewonde vrouw rende naar een nabijgelegen winkel. De wond is even later gehecht. Ook liep het slachtoffer verschillende kneuzingen op. De dader is rond de dertig jaar oud en ongeveer 1,80 meter lang. Hij heeft een slank postuur, een blanke huidskleur en een Oost-Europees uiterlijk. De man is kaal en heeft opvallende tatoeages op beide armen, een tatoeage rechts in zijn nek, mogelijk doorlopend naar zijn linkerschouder, en een kleine tatoeage op zijn wang. Hij droeg een korte, beige broek en een grijs hemd. De politie vraagt getuigen zich, al dan niet, anoniem te melden.