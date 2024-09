Autodealer wil geld zien van Frits van Eerd na aankoop kostbare klassieker

Een flink meningsverschil over een al dan niet betaalde klassieke Mercedes zorgde er dinsdag voor dat oud-Jumbo-topman Frits van Eerd (57) zich weer eens in het openbaar vertoonde. Hij meldde zich in de rechtbank in Den Bosch voor een geschil met Theo Eggens van Noord Auto uit Assen. Die laatste is ook de hoofdverdachte in de grote witwaszaak, die over twee weken in de rechtbank in Assen van start gaat.

Van Eerd heeft zich twee jaar nergens vertoond, sinds de inval in zijn huis in Heeswijk-Dinther. Hij is in de afgelopen twee jaar niets veranderd. Zongebruind, zelfverzekerd en scherp als altijd zat hij in de rechtszaal. De rechtszaak was snel voorbij en ging over de aankoop van een auto. Eggens tipte hem in 2018 over een mooie klassieke Mercedes uit 1957 en Van Eerd was wel geïnteresseerd.

"Ik heb zo'n 50.000 euro contant afgeleverd voor die auto."

Daarna liepen de herinneringen sterk uiteen. Aan de ene kant had Eggens alle feiten paraat: 6 juli 2018 contact over de auto, 19 september kwam Van Eerd die bekijken en op 20 september werd de bolide afgeleverd op het terrein van Jumbo. Daar heeft Frits van Eerd zijn handelsonderneming en zijn collectie auto’s staat er ook. Van Eerd wist het allemaal niet zo precies meer. “Het is lang geleden”, vertelde hij de rechter. Maar, één ding wist hij wel: “Ik heb nooit 155.000 euro voor die auto afgesproken, want dat was die niet waard. Ik heb zo’n 50.000 à 60.000 euro contant afgerekend bij de aflevering.” Eggens legde uit dat ze zo’n hoog bedrag waren overeengekomen, omdat ze een betalingstermijn van twee jaar waren overeengekomen. Een soort opslag dus, omdat hij langer op zijn geld moest wachten. “In 2014 was ik hoofdverdachte in een witwasonderzoek en Frits getuige”, vertelde hij de rechter. “Jumbo wilde geen zaken meer met mij doen, dus ik kon geen factuur sturen.” Volgens Eggens is er uiteindelijk nooit iets betaald.

"Niemand hoeft zo lang op z'n geld te wachten, ik betaal meteen."