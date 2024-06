Frits van Eerd werd in 2014 al verdacht van witwassen

In 2014 werden tonnen aan sponsorgeld van Jumbo gebruikt om winsten van een grote drugscrimineel wit te wassen. Ook toenmalig topman Frits van Eerd was destijds verdachte, meldt het AD.

De strafzaak uit 2014 vertoont sterke gelijkenissen met de verdenkingen waarvoor Van Eerd nu door het Openbaar Ministerie (OM) wordt vervolgd. In september van dit jaar dient zijn zaak, waarin hij terechtstaat voor corruptie en valsheid in geschrifte. Een onderzoek naar witwassen loopt nog.

De zaak van tien jaar geleden draaide om een grote drugscrimineel uit Friesland, die werd aangehouden op verdenking van internationale drugshandel en witwassen. In dat onderzoek doken grote geldstromen van Jumbo op. Bij de opsporingsdiensten ontstond het idee dat met Jumbo-sponsorgeld drugsgeld werd witgewassen.

Vervolging oud-topman

Na een inval in 2022 in het huis van Frits van Eerd, werd in april dit jaar bekend dat de oud-topman wordt vervolgd - voor corruptie en valsheid in geschrifte dus. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft Van Eerd sponsorcontracten in de motorcross geregeld in ruil voor gratis spullen of korting daarop.

Vorig jaar werd al duidelijk dat het OM zich niet richt op Jumbo zelf. Uit een onafhankelijk onderzoek dat Jumbo liet uitvoeren naar de sponsoractiviteiten kwam niet naar voren dat de supermarkt strafbare feiten heeft gepleegd. Van Eerd trad wel terug als Jumbo-topman, waarna Ton van Veen zijn opvolger werd.

Dit gebeurde er met Frits van Eerd: