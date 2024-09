Duizenden slimme koppen bij elkaar: 'Dit is een mini-maatschappij'

's Avonds lijkt het een onneembaar fort met dichte slagbomen en gesloten poorten. Maar overdag is het een hightechbolwerk: een plek waar de slimme koppen nadenken over de snufjes van morgen. Met honderd nationaliteiten op een vierkante kilometer is het een complete eigen wereld in het klein. En er is meer te beleven dan werk alleen. Dit is de vesting die High Tech Campus Eindhoven heet. Dit jaar bestaat de campus 25 jaar.

Eenmaal binnen de 'vestingmuren' voelt het direct als een compleet andere wereld. Een oase van rust. Hoge kantoorgebouwen en parkeergarages zijn omgeven door veel groen. Een vergaderwandeling rondom het meer en tussen de schapen duurt al snel een half uur. Het hart van de Campus is autovrij. “Je hoeft je fiets hier niet op slot te zetten, hoor”, zegt Hilde de Vocht van de High Tech Campus. “Het is hier net een mini-maatschappij.”

“Ik denk dat ze vooral trots zijn dat ze op de campus mogen zijn.”

Zelfs voor een lunch is er genoeg internationale keus: Van de Indiaase curry tot aan de Japanse sushi, het is er met elf restaurants allemaal te krijgen. “We zijn alles nog aan het uitproberen”, vertelt Ghislaine Duppen die net aan haar eerste week is begonnen op de Campus. Tussendoor even naar de kapper of de supermarkt? Kan hier ook. Op de hoek van de straat staat zelfs nog een brievenbus. En wie dacht dat alleen voetbalclubs een eigen fanshop hebben, heeft het mis. Op de campus zit een kledingwinkel met artikelen waar ‘High Tech Campus’ op staat: T-shirts, hoodies en sportkleding. “Ik denk dat ze vooral trots zijn dat ze op de campus mogen zijn”, zegt verkoper Max Uiterdijk van de fanshop. “Ze willen laten zien dat ze het fijn vinden hier.”

De High Tech Campus heeft een eigen kledingwinkel (foto: Rogier van Son).

Voor een praatje moet je hier vaak een redelijk woordje Engels kunnen spreken. En wie wat langer wil kletsen, moet eerst de agenda’s trekken: alles gaat hier op uur en tijd: “Ik heb volgende week dinsdag tussen 12 en 1 uur nog ruimte.”

"We helpen elkaar als het nodig is."

Wie met de mensen hier praat, hoort vooral trots. “Het is een erg leuke plek, omdat je hier veel talenten van verschillende bedrijven ontmoet”, vertelt Harish Nandagopal uit India. Hij is naast NXP-medewerker op het Hightechterrein ook voorzitter van de cricketvereniging op de High Tech Campus. Een vereniging met 85 leden die meedoet aan de officiële competitie. “Iedereen weet hier van elkaar waar ze aan werken. En we helpen elkaar als het nodig is." Het terrein heeft meer dan alleen de 9 tot 5-faciliteiten. Naast het cricket-/voetbalveld zijn er ook nog beachvolleybalvelden, tennisbanen, een basketbalveld en padelbanen te vinden. “Dit sportcomplex is fantastisch, het is eigenlijk het centrum van alle bedrijven.” Praveen Pujari uit India speelt ook cricket. Hij werkt voor ASML op de Campus. “Het is heerlijk om na het werk nog even te gaan sporten. Je staat binnen een paar seconden op het sportveld.”

“Het voelt als een heel groot vakantiepark."

Vroeger was hij er nog vaker te vinden. “Toen ik nog vrijgezel was en geen kinderen had, was ik zeker 12 uur per dag aanwezig op de campus. Ik ging eerst werken, daarna direct door naar het sportveld, even douchen en daarna dook ik in het café op de campus om nog even gezellig wat te drinken met vrienden. Tegenwoordig ga ik wel wat eerder naar huis voor mijn kinderen.” Eigenlijk ontbreekt alleen nog een bed op de Campus. Maud Cuppens krijgt er helemaal een vakantiegevoel van. Ze werkt sinds een week hier. “Het voelt als een heel groot vakantiepark. Er is genoeg te doen en te eten. En ik heb zelfs een goodiebag gekregen.”

Maud Cuppens werkt een week op de High Tech Campus (foto: Rogier van Son).

Directeur John Bell van HighTechXL raakt er bijna niet over uitgesproken. “Het is hier een super inspirerende plek." Al vele delegaties uit verschillende landen zag Bell de campus bezoeken. Ze willen het concept van Eindhoven kopiëren, maar dat lukt niet. “De High Tech Campus is echt uniek. Als je dat in Singapore, Dubai, Amerika of in München gaat doen, kun je wel gebouwen neerzetten, maar uiteindelijk gaat het om de wisselwerking van de mensen." “Een groot deel van de cultuur van Brabant heeft daar zeker mee te maken. Het helpen van elkaar. Dat krijg je niet zomaar gekopieerd.” Azen op het nieuwe ASML lijkt het wel. “Misschien ontstaat hier uiteindelijk wel de nieuwe BSML of CSML uit.”

Een luchtfoto van de High Tech Camus Eindhoven (foto: High Tech Campus).

Een brievenbus op de High Tech Campus Eindhoven (foto: Rogier van Son).

Op het terrein staan meerdere foodtrucks met bijvoorbeeld Ethiopisch eten (foto: Rogier van Son).

Elf restaurants telt de High Tech Campus (foto: Rogier van Son).