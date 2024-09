Brabantse para-atleten pakken goud en zilver op de 200 meter

Kimberly Alkemade heeft dinsdagavond een gouden medaille in de wacht gesleept op de 200 meter hardlopen. In de finale van de Paralympische Spelen was de 34-jarige Bossche te sterk voor landgenote Marlène van Gansewinkel (29) uit Hilvarenbeek. De tijd van Alkemade was 25.42, een Paralympisch record. Van Gansewinkel kwam tot 26.14 seconden.

Het is de eerste gouden plak van Kimberly tijdens de Paralympische Spelen. De para-atlete uit Den Bosch gaf kort voor Parijs aan dat ze zich topfit voelde. “Ik heb alles gegeven en nergens de kantjes er vanaf gelopen. Ongeacht het resultaat weet ik dat ik er alles aan heb gedaan. Er zijn geen excuses meer. Alles valt op z’n plek, hier heb ik al die jaren naartoe gewerkt. Ook hoef ik niet meer te sleutelen aan mijn blade, alles is perfect.” LEES OOK: Kimberly sprint voor goud en daarna gaat een ring om haar vinger Marlène van Gansewinkel pakte drie jaar geleden in Tokio de Paralympische titel op de 200 meter, maar moest nu genoegen nemen met een tweede plek. Haar tweede medaille dit toernooi, want afgelopen zaterdag sprong ze zich met een afstand van 5.87 meter naar zilver op het verspringen. LEES OOK: Marlène van Gansewinkel springt naar zilver op Olympische Spelen Komende vrijdag komen beide Brabantse atleten weer in actie, dan op de 100 meter. Ook op deze afstand is Marlène titelverdediger.