Jumbo ontslaat medewerkers op hoofdkantoor, 350 banen weg

Op het hoofdkantoor van supermarktketen Jumbo in Veghel verliezen 350 mensen hun baan. In totaal verdwijnen er 500 banen. Tegelijkertijd ontstaan er 200 vacatures, waarop medewerkers kunnen solliciteren. De reorganisatie is volgens Jumbo 'onvermijdelijk', omdat er kosten bespaard moeten worden.

Het personeel heeft het nieuws dinsdag te horen gekregen, zo bevestigt een woordvoerder van Jumbo. "In de afgelopen maanden is gewerkt aan de uitwerking van een vernieuwde organisatie en een andere manier van werken. Inmiddels hebben we hierop een positief advies van de Ondernemingsraad ontvangen. Tot half september nemen wij onze collega’s zorgvuldig mee in de uitwerking", is te lezen in een persbericht.

Op het Jumbo-hoofdkantoor in Veghel werken zo'n 1400 mensen. Er vervallen 500 banen, maar tegelijkertijd ontstaan er 150 vacatures. Daarnaast neemt Jumbo een aantal banen dat nu extern uitbesteed wordt, intern op. Dat levert 50 extra plekken op. "Op een groot deel van die functies kan ook gesolliciteerd worden door medewerkers die hun baan verliezen", aldus een woordvoerder.

Al met al neemt Jumbo afscheid van ruim 200 vaste medewerkers en 100 ingehuurde krachten. Personeel dat dinsdagmiddag naar huis gaat, wil bij de hoofdpoort niet reageren op de aangekondigde ontslagronde.

Gigantische winstdaling bij Jumbo

De ontslagen komen niet als een verrassing. Jumbo maakte het afgelopen jaar een stuk minder winst. Twee jaar geleden boekte de supermarktketen nog zo'n 80 miljoen euro winst, maar vorig jaar was daar nog maar 20 miljoen euro van over.

In mei kondigde de supermarktketen de reorganisatie al aan. "Het doel is een ongecompliceerd, ondernemend en slagvaardig Jumbo-kantoor. Dat we daarmee onze kantoororganisatie ook gaan afslanken en het aantal arbeidsplaatsen zal afnemen, is helaas onvermijdelijk", meldde Jumbo-baas Ton van Veen toen.

In 2020 werden er ook al banen op het hoofdkantoor in Veghel geschrapt. Toen moesten 300 medewerkers op zoek naar een nieuwe baan. FNV-woordvoerder Margje Van der Woude begrijpt niet dat er nu opnieuw ontslagen vallen. "Ik denk dat ze veel eerder hadden kunnen ingrijpen."

