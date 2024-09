Jumbo schrapt opnieuw banen op hoofdkantoor, tot 500 mensen weg

Op het hoofdkantoor van supermarktketen Jumbo in Veghel gaan opnieuw ontslagen vallen. Minstens 200 werknemers moeten op zoek naar een nieuwe baan, maar mogelijk dreigt baanverlies voor 500 medewerkers.

Dat hebben de medewerkers dinsdag te horen gekregen, zo bevestigt een woordvoerder van vakbond FNV. Volgens de woordvoerder worden er ten minste 200 mensen ontslagen, maar staan er 500 mensen boventallig op de loonlijst. "Een deel daarvan moet weg en een deel kan solliciteren op een nieuwe functie", vertelt woordvoerder Margje van der Woude.

Op het hoofdkantoor in Veghel werken zo'n 1500 mensen. Op elke afdeling zal er volgens Van der Woude gesneden worden. Personeel dat dinsdagmiddag naar huis gaat, wil bij de hoofdpoort niet reageren op de aangekondigde ontslagronde. Ook Jumbo zelf was niet bereikbaar voor een reactie.

De ontslagen komen niet als een verrassing. Jumbo maakte het afgelopen jaar een stuk minder winst. In mei kondigde de supermarktketen de reorganisatie al aan.

"Het doel is een ongecompliceerd, ondernemend en slagvaardig Jumbo-kantoor. Dat we daarmee onze kantoororganisatie ook gaan afslanken en het aantal arbeidsplaatsen zal afnemen, is helaas onvermijdelijk", meldde Jumbo-baas Ton van Veen toen in een persbericht.

De reorganisatie volgt nadat er vier jaar geleden ook al banen werden geschrapt. In 2020 moesten 300 medewerkers van het hoofdkantoor weg.