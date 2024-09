Jongen (6) ontvoerd, man die met hem wegreed krijgt werkstraf

Een man van 38 jaar heeft twee jaar geleden een jongen van zes ontvoerd in Someren. Ook onttrok hij het kind aan het ouderlijk gezag. De rechtbank in Den Bosch heeft hem een werkstraf van 120 uur en drie dagen cel opgelegd.

De drie dagen cel heeft hij in voorarrest uitgezeten. Om te voorkomen dat de inmiddels naar België verhuisde man weer in de fout gaat, krijgt hij ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van 177 dagen.

Jongen stapt in bus

Het is 11 mei 2022. Over de Kerkendijk, de weg tussen Someren en Maarheeze, fietst die woensdagmiddag een jongen. Op weg naar huis. De bestuurder van een busje ziet hem voorbijrijden en vraagt zich af waarom zo’n jongen in zijn eentje langs deze drukke weg fietst. De geboren Eindhovenaar zet zijn wagen aan de kant, spreekt de knul aan en laat hem instappen. Hierbij zou hij de jongen ook bij zijn nek hebben gepakt.

De jongen stapt in, de fiets wordt ingeladen en er volgt een kort ritje met het busje. En dat allemaal vlak bij de woning van de jongen. Na een minuut of tien laat de bestuurder hem op de Nederweertseweg uitstappen. Onderweg is er niets gebeurd met de jongen, maar hij fietst wel overstuur naar huis en doet er zijn verhaal.

De man rijdt weg, meldt zich drie dagen later bij de politie en wordt in voorarrest gehouden. Hij zou zich zorgen hebben gemaakt over de jongen. Hij vond het onverantwoord dat de jongen zonder ouders of anderen langs die drukke weg fietste. Ook dacht hij dat de jongen de weg kwijt was en daarom wilde hij hem helpen. Dit vertelde althans zijn advocate, twee weken geleden tijdens de zitting. Zijn cliënt kon het niet opbrengen om zelf zijn verhaal te komen doen. De aanhouding, de gevangenschap en de rechtszaak bezorgden hem een hoop stress, zo verklaarde zijn advocate.

Grote teleurstelling

Zijn afwezigheid was een grote teleurstelling voor de ouders van de jongen. Ze vonden de manier waarop hij die middag door Someren reed ‘heel gek’. Het stel had graag van hem persoonlijk willen horen wat hij precies van plan was en waarom hij hun zoon zo dicht bij hun woning leek te hebben opgewacht.

Ook de officier van justitie betreurde het dat de verdachte niet op was komen dagen. Volgens hem heeft hij zich schuldig gemaakt aan ‘wederrechtelijke vrijheidsberoving’, ofwel ontvoering, en aan ‘onttrekking van het ouderlijk gezag’. Hiervoor zou hij twee maanden de cel in moeten. Ook werd een gevangenisstraf van tien maanden geëist met een proeftijd van drie jaar.

De straf van de rechtbank was milder, al noemde ook de rechter de uitleg van de man ongeloofwaardig. De jongen had immers gezegd dat hij was 'meegenomen' en dat hij 'de bus in moest.' Daarbij kwam dat de rijroute van de man niet paste bij de uitleg van de bestuurder. Ook wordt aangewreven dat hij de ouders van het kind niet had ingelicht.

Vooralsnog lijkt de zaak geen negatieve gevolgen te hebben voor de jongen. Het is echter maar de vraag hoe dit in de toekomst zal zijn, zo laat de rechter weten. Het voorval was in ieder geval ingrijpend voor zijn ouders en andere gezinsleden.

