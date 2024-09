Eerst de pompoenen oogsten, daarna gaat kas vol drugsvaten op slot

Het perceel in het buitengebied van Bergen op Zoom, waar een paar weken geleden een drugslab werd opgerold, gaat een jaar lang op slot. De burgemeester sluit de woning en de schuren aan de Heerlesebaan, waar tientallen vaten met drugsafval stonden. Opmerkelijk genoeg kan de huurder voorlopig nog wel terecht in de kas, om zijn pompoenen te oogsten.

Op het terrein vond de politie eind juni een drugslab, waar vermoedelijk speed werd gemaakt. In een schuur stonden twee enorme ketels. En in het naburige kassencomplex stonden zeker 25 vaten, in lange rijen naast elkaar. Waarschijnlijk zat er afval in. Maar er stonden ook nog allerlei andere soorten tonnen. Het opruimen van het terrein duurde twee dagen.

Burgemeester Margo Mulder heeft besloten om het perceel te sluiten. Sinds dinsdag mogen de huurder en verhuurder niet meer de woning en de schuren in. Maar de burgemeester moest een tijdelijke uitzondering maken voor de kas. De rechter heeft namelijk beslist dat de pompoenen in de kas eerst nog geoogst mogen worden. Daarom gaat het bijbehorende kassencomplex pas over drie maanden dicht.

“De vaten die in de kassen stonden zijn eruit gehaald”, legt gemeentewoordvoerder Ben Brands uit. “De eigenaar van die pompoenen mag ze nu gewoon oogsten. Of dat de verhuurder of de huurder is weten wij ook niet.” Waarom de rechter voor de kassen een uitzondering maakt, is niet duidelijk. “Wij moeten alleen opvolgen”, aldus Brands.

Tot 2 december mag de eigenaar nog in de kassen komen. Daarna blijft alles tot 3 september 2025 op slot.

Bekijk hier hoe het lab ontmanteld werd: