Windhozen steeds vaker gespot, zo zit dat volgens onze weerman

Op verschillende plekken in de buurt van Den Bosch werd woensdagavond een windhoos gespot. Zo’n wervelwind behoort tot de gevaarlijkste weersverschijnselen in Nederland. Deze keer vielen de gevolgen mee, er is namelijk geen schade gemeld. Het leverde wel bijzondere plaatjes en filmpjes op. Maar hoe ontstaat zo’n windhoos en moeten we ons zorgen maken dat we het verschijnsel steeds vaker gaan zien?

Toch komt het in Nederland een paar keer per jaar voor dat zo’n wervelwind wel langs onze huizen en tuintjes raast. Zo’n windhoos is eigenlijk 'gewoon' een tornado, maar dan van de allerkleinste soort, legt de weerman uit.

Weerman Johnny Willemsen van Weerplaza heeft de beelden ook voorbij zien komen. Of het echt een windhoos was, dat weet hij niet zeker. Daarvoor moet de slurf namelijk helemaal tot aan de grond komen en dan ontstaat daar ook schade. En dat beeld heeft hij nog niet gezien. “Maar het zou kunnen zijn dat die schades nog niet gemeld zijn. Of dat er geen beelden van zijn gemaakt."

Voor de klassieke tornado heb je zware onweersbuien nodig. Die waren er woensdagavond niet, maar een windhoos kan al ontstaan als de atmosfeer heel vochtig is. “Dat was gisteren ook zo”, zegt Willemsen. “Ook is een flink temperatuurverschil nodig; op de grond was het veel warmer dan in de lucht. Als het dan ook nog waait en er een groot verschil van windrichting is, ontstaat er een draaikolk, die uit allemaal kleine waterdruppeltjes bestaat. Dat is wat je ziet.”

Vorig jaar zomer veroorzaakte zo’n windhoos nog wat lichte schade in Apeldoorn en het jaar ervoor in Limburg. De laatste echt grote tornado die over Brabant trok was in 1967. De wervelwind trok toen met honderden kilometers per uur door Chaam en liet een spoor van vernieling achter bij een café en een camping. Die tornado was vergelijkbaar met de zware tornado’s in Amerika.

Een windhoosje zoals woensdag werd gespot, zagen we in december vorig jaar ook nog. Maar volgens Willemsen is het niet zo dat het fenomeen steeds vaker voorkomt. “Iedereen heeft tegenwoordig wel een mobieltje, dus alles wordt meteen gefilmd. Daardoor lijken het er misschien meer.”

Ook is er volgens Willemsen niet direct een link tussen klimaatverandering en meer minitornado’s. “In een opwarmend klimaat worden buien wel sterker, maar dan heb je het over procentjes. Bij 1 tot 3 tornado’s per jaar blijft dat aantal nagenoeg hetzelfde. We hoeven dus niet bang te zijn dat over tien jaar de ene na de andere tornado over ons land trekt.”

