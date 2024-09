Oudste man van Brabant is stiekem best trots op dat wat hij heeft bereikt

De oudste man van Brabant is Theo Loermans. Hij is 105 jaar oud, woont in Geffen en heeft een boeiend leven achter de rug. Hij was binnenhuisarchitect en zijn ontwerpen bereikten topmensen van Philips en PSV, de sultan van Oman en zelfs de president van Amerika. Maar zijn hoge leeftijd vindt-ie niet bijzonder: “Dat heeft niks te betekenen.”

Loermans werd in 1919 geboren, in Nijmegen. In de jaren zeventig verhuisde hij naar Brabant. Eerst Oss, later Geffen. Als we binnenstappen in zijn appartement in verzorgingshuis De Heegt heeft hij gemengde gevoelens. Want ouderdom komt met gebreken. Hij ziet niet meer goed, zijn gehoor is slechter en hij is slecht ter been. "Moet je dat dan allemaal maar laten zien op de film?" Loermans zet er hardop zijn vraagtekens bij.

Maar stiekem is Loermans best trots op wat hij heeft bereikt in het leven. Verspreid over zijn bed liggen tekeningen. Interieurontwerpen uiteraard. Maar ook een fantasievoorstelling van een snoek, met daarop een klein stoeltje waar dochter Judith in zit. “Jij liet me allerlei avonturen meemaken”, zegt ze tegen haar vader.