'Tegenstanders azc zorgden voor meer problemen dan asielzoekers'

Mensen die zich verzetten tegen de opvang van asielzoekers in het Van der Valk hotel in Uden hebben voor meer problemen gezorgd dan de bewoners van die opvang. Dat zegt burgemeester Hans van der Pas van de gemeente Maashorst.

Opvang in Van der Valk Uden Over de opvang van asielzoekers in het Van der Valk hotel is veel te doen geweest. De gemeente betrok een kleine kring van 80 omwonenden bij de plannen voor de opvang, die zich zorgen maakten over de veiligheid. In december 2023 oordeelde de rechter dat de inspraakprocedure onzorgvuldig is geweest en de gemeente meer omwonenden had moeten betrekken. Sinds december vorig jaar zitten er 200 asielzoekers in de opvang, na een nieuwe rechtszaak in februari mogen dat er maximaal 300 worden.