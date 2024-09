Aanval met mes op Fontys: docente wist te ontkomen

Een docente van de Fontys Hogeschool aan de Rachelsmolen in Eindhoven is eind mei gestoken door een indringer die haar probeerde te verkrachten. Deze week stond de 41-jarige F.O. uit Bulgarije voor de eerste keer voor de rechter in een regiezitting. De man blijft vastzitten.

De Bulgaar was die dag op het terrein van de Fontys Hogeschool. Toen hij de docente zag, duwde hij haar een wc in en eiste seks, terwijl hij dreigde met een mes. De vrouw verzette zich en werd gestoken. Uiteindelijk wist ze te ontsnappen. De man werd later aangehouden. De docente bleek een willekeurig slachtoffer, ze kenden elkaar niet. Hoewel de vrouw niet zwaargewond raakte, zorgde het incident voor flink wat beroering op de campus. Er gingen geruchten dat er sprake zou zijn van een ruzie, maar dat klopte niet. Veiligheid studenten en docenten

Volgens Fontys is het scholencomplex, vlakbij de TU in Eindhoven een ‘open leer- en werkomgeving’, waar iedereen vrij toegang heeft. Inmiddels heeft Fontys tal van maatregelen genomen om de veiligheid van studenten en docenten te verbeteren. Met de docente gaat het volgens een woordvoerder van Fontys naar omstandigheden goed. Ze is na de poging tot verkrachting door collega’s opgevangen en begeleid. In de week na de gebeurtenis is ze weer aan het werk gegaan. Eind mei was nog veel onduidelijk en werd gesproken over een ruzie, vertelden studenten: