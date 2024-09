Hemelwater verwoest Houtse kerk en dus gaat deze Dalí onder de hamer

Vochtvlekken en afgebrokkeld gips bekleden de binnenkant van de Sint-Corneliuskerk in Den Hout. Door achterstallig onderhoud is het gebouw zo lek als een mandje. Om het dak te kunnen repareren, wordt daarom geld ingezameld met een veiling.

Miranda woont in het pastoriehuis naast de kerk, die in 1878 van gemeenschapsgeld werd gebouwd. “De kerk is een beschermd dorpsgezicht en Rijksmonument. Dat kan je niet zomaar laten verpieteren”, vertelt ze. “Zeker niet in een kerkdorp als Den Hout.”

Een gesigneerde zeefdruk van de Spaanse kunstschilder Salvador Dalí, die door een anonieme schenker is aangeboden, is een van de werken waar tijdens de veiling op geboden kan worden. Of Dalí de Messias is voor de Houtse kerk? “Er komt nog iemand langs om het te taxeren”, aldus Miranda.

Om de kerk volledig te restaureren, is er ruim 1,2 miljoen nodig. Eerst wordt er gestart met het dak. Daar is ongeveer zes ton voor nodig. Om dat bedrag binnen te harken, wordt er op 26 september een veiling gehouden, gepresenteerd door tonpraters Andy Marcelissen en Joep de Wildt. Ook kan iedereen suikeroom- of tante van de kerk worden, door middel van een financiële bijdrage.

Niet alleen de zware regenbuien zorgen ervoor dat er werk aan de winkel is. Onlangs ging het goed mis, toen de Oosterhoutse Pink Floyd tributeband Impuls zijn generale repetitie hield in de kerk. Door de trillingen van het harde basgeluid vielen brokken gips op de kerkbankjes, waardoor de soundcheck ruw werd verstoord. “Het kwam met klappen naar beneden. We schrokken enorm.”

Zelf vindt ze het beeld 'Stereo 2020', dat een koptelefoon met een engeltje en een duiveltje afbeeld, het kopstuk van de veiling. Het is namelijk gemaakt door Peter Huijben, die ooit misdienaar was in Den Hout. De mal voor het beeld is in Kroatië gemaakt, waarna het te zien was in het Museum Of Young Art in Oosterhout.

Huijben wil zijn werk nu graag schenken aan de Houtse kerk, die het voor minstens vijfduizend euro onder de hamer brengt. “Dat laat zijn passie voor de Houtse gemeenschap zien. Dit gebaar is een teken van waardering en respect voor deze kerk.”

Overigens kan er niet alleen op kunst geboden worden. Zo kan je ook vijf jaar lang een verse appeltaart krijgen op je verjaardag, als VIP naar het concert van Snow Patrol in de Ziggo Dome of een wedstrijd van NAC bijwonen in de skybox. Er kan al geboden worden via de online veiling. Tot dusver is er 600 euro opgehaald, maar op 26 september kan er nog flink overboden worden op de topstukken.

“Mensen zeggen dat het niet haalbaar is”, vertelt Miranda wat somber. Als het beoogde bedrag niet wordt binnengehaald voor de restauratie van het dak, komt er in het ergste geval een projectontwikkelaar in de kerk. “Maar ze mogen ‘m niet platleggen. Dan ga ik ervoor liggen.”