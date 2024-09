Afslank 'wondermiddel' illegaal verkocht op social media

Het bedrijf Health & Beauty Travel uit Veghel verkoopt via Instagram illegaal het afslankmiddel Saxenda, zo heeft Omroep Brabant ontdekt. Dit middel gebruiken zonder begeleiding van een arts kan gevaarlijk zijn. Health & Beauty Travel heeft tienduizenden volgers en is bekend van reizen naar Turkije, waar cosmetische ingrepen worden gedaan. Bekende Nederlanders als Roy Donders, YouTuber Tisjeboijay, rapper Brace en realityster Louisa Janssen maken reclame voor het bedrijf.

'Wil je ook afvallen met dit wondermiddel? Stuur ff een DM', plaatste Health & Beauty Travel onlangs op het eigen Instagramaccount. Boven de tekst stond het middel Saxenda afgebeeld. Omroep Brabant benaderde Health & Beauty Travel, waarop het bedrijf ontkende Saxenda te verkopen. Bij een nieuwe poging onder een valse naam en met de foto van een jonge vrouw, werd een doos met het geneesmiddel voor 275 euro aangeboden, af te halen in Veghel of Eindhoven.

'Je speelt met je gezondheid'

Saxeda is een afslankmiddel vergelijkbaar met Ozempic, dat onder de huid geïnjecteerd moet worden. Als je het gebruikt, heb je minder snel honger waardoor je minder eet en dus afvalt. Het is alleen verkrijgbaar op doktersrecept. Zo moet je bijvoorbeeld een BMI van boven de 30 hebben. En zwangere vrouwen mogen het middel niet gebruiken, omdat het gevaarlijk kan zijn. Ook kun je niet zomaar met Saxenda stoppen zonder begeleiding van een huisarts. De bijwerkingen kunnen variëren van hoofdpijn tot een te traag of te snel werkende schildklier, of ontsteking van de alvleesklier.

Een woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd spreekt van 'ernstige gezondheidsrisico’s' die je loopt als je dit middel niet via de huisarts maar illegaal koopt en gebruikt. Ook omdat je niet altijd weet wat je in je lijf spuit: "De middelen kunnen vervalst zijn, verontreinigingen bevatten of de verkeerde dosering van de werkzame stof." De inspectie adviseert altijd een arts te raadplegen: "Je speelt met je gezondheid als je zelf gaat dokteren."

'Ophalen, afrekenen en klaar'

Bij Health & Beauty Travel wordt over de risico's niets verteld. Ook is er geen doktersrecept nodig en komt er geen arts aan te pas. Er wordt bij de nepaanmelding van Omroep Brabant verzekerd dat de aankoop zo geregeld is. 'Ophalen, afrekenen en klaar', aldus Health & Beauty Travel via WhatsApp.

Als Omroep Brabant onder de valse naam aangeeft blij zijn te dat we het spul kunnen kopen, omdat 'de huisarts het niet wil geven', reageert Health & Beauty Travel alleen met de opmerking 'Komt goed'. Daarna volgt het verzoek of de 275 wel contact betaald kan worden. De overdracht zou eerst plaatsvinden bij het huis van de moeder van onze contactpersoon in Veghel, later wordt een vriendin in Eindhoven ingeschakeld, die het spul op haar werkplek overhandigt.