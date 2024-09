Duitse politie vindt dat NAC de rellen na oefenduel 'bagatelliseert'

Volgens de Duitse politie was er wel degelijk een zware confrontatie tussen supportersgroepen van NAC Breda en Schalke 04 na hun oefenduel in Gelsenkirchen. Een woordvoerder van de politieregio Gelsenkirchen zegt dat in reactie op vragen van Omroep Brabant. NAC liet donderdag in een statement weten dat slechts een klein deel van de club reageerde op de aanhang van andere clubs. "Dergelijke bagatellisering van gewelddadige rellen schaadt volgens ons het voetbal", aldus de Duitse politie.

De lezingen lopen daarmee nogal uiteen. De Duitse politie zegt dat driehonderd supporters met elkaar de confrontatie aangingen. Van die driehonderd zouden er volgens een persbericht honderd uit Breda komen. De rest zou tot de aanhang van Schalke 04 behoren. "Op een grasveld bij een parkeerterrein van de bezoekers kwamen deze 300 personen met elkaar in confrontatie. De politie moest met versterking van de mobiele eenheid ingrijpen om strafbare feiten te voorkomen. De agenten gebruikten hierbij onder andere de wapenstok. Diverse strafrechtelijke procedures zijn opgestart. We hebben in overleg met het Openbaar Ministerie niemand gearresteerd. Wel zijn de gegevens van verschillende betrokkenen genoteerd. Onder hen waren ook Nederlandse staatsburgers."

"Het kleiner maken van de problemen schaadt volgens ons het voetbal."