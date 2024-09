Geheimzinnig gezoem in gaatje, Frans weet wat het is

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] . Dit keer helpt hij Sem die een mysterieus gaatje en gezoem ontdekte in een speelhuisje, en ook aandacht voor zwarte bolletjes op een boomstam.

Iedere zondag is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister de podcast hier:

Wachten op privacy instellingen...

Mysterieus gaatje met zaagsel in speelhuisje

Sem Steenbakkers zag in een houten paal van een speelhuisje een gaatje zitten waar steeds meer zaagsel uitkwam. Ook hoorde hij gezoem. Hij was benieuwd wat er inzat en maakte het gaatje voorzichtig verder open. Het resultaat is te zien op de foto die hij toestuurde. Frans denkt dat het om blokhoofdwespen gaat. Dit zijn graafwespen, die geen gat in de grond graven voor hun nest, maar dit doen in dood, vermolmd hout. De vrouwtjes gaan op zoek naar dode bomen, oude dikke takken, omgevallen bomen, boomstronken en dus ook versleten oude palen. In het nest zitten dan uiteindelijk maximaal tien nakomelingen, maar ook het gevangen voedsel voor die dieren. En als je goed op de foto kijkt van Sem, zie je een groene vleesvlieg liggen die gaat dienen als menu voor de jonge wespen.

Foto: Sem Steenbakkers

Brandende paddenstoelen als houtskool

Esther Seepma stuurde een foto van zwarte bolletjes op een boom in het Amsterdamse Bos. Volgens Frans gaat het om de vruchtlichamen van de kogelhoutskoolzwam. De naam zegt het eigenlijk al; de vorm van de paddenstoelhoeden lijkt op kogels. De harde kogelhoutskoolzwammen zien er eerst uit als donkerbruine kogels, maar worden later zwart De zwam is te gebruiken als houtskool. Ze branden mooi langzaam, zoals een houtskoolbriket, maar ze hebben wel een scherp geurende rookgeur. Deze zwammen komen voor op dode takken en stammen van loofhout, voornamelijk essenhout. Het zijn zogenoemde saprofytenzwammen.

Foto: Esther Seepma

Dit rennende en vliegende insect is niet zo geliefd

Op de foto van Hans van Weert zien we een kleurrijk klein insect, met vooral groen in de boventoon. De diertjes hebben een mooie gele buik en ook de poten zijn geel. Dit is een rododendroncicade. Deze cicade behoort tot de dwergcicades. Deze insectengroep is een invasieve exoot, die sinds 1964 in Nederland aanwezig is. Oorspronkelijk kwamen ze enkel in Noord-Amerika voor. Het zijn heel beweeglijke diertjes, want ze kunnen rennen, springen en vliegen. Ze zijn dus maar moeilijk te vangen. Het vrouwtje legt haar eitjes in bloemknoppen. Dan brengt ze ook meteen een schimmel naar binnen. Gevolg: de knoppen sterven af en er komen dus minder bloemen aan de plant. Daarnaast zuigen de bleekgroene cicadenlarven zo ongeveer vanaf mei aan de onderkant van de bladeren en dat doet de plant ook niet veel goed.

Foto: Hans van Weert

Iets vreemds in de camelia, wat is het?

Bij Daan Veulings staat al zo’n twintig jaar een camelia (Camellia japonica ‘Lady Campbell’), ook wel Japanse roos of winterroos genoemd, in zijn tuin. En dit jaar ontdekte hij iets vreemds aan de camelia. De struik stond volop in bloei en daar zag hij een bolletje hangen. Zijn vraag is, wat is dat bolletje? Frans is niet zo bekend met buitenlandse bloemensoorten, maar hij denkt dat het een vrucht is van die struik. Camelia's beginnen vruchten te dragen in het derde tot zesde jaar na aanplant. De plant is afkomstig uit China en Japan, waar ze al eeuwenlang gekweekt worden. Waarschijnlijk is de camelia bij Daan nu gaan bloeien, omdat we hele mooie zomers hebben gehad.

Foto: Daan Veulings

Rubriek Mooie Foto’s

Deze foto, gemaakt op 10 augustus door Jan School, is een schorsmarpissa, een spinachtige. Het diertje zit op een fietstas, waardoor de spin goed opvalt. De foto is overigens heel erg uitvergroot.

Foto: Jan School

Natuurtip: Bevertocht door de Biesbosch

Woensdag 11 september van 19.00 tot 22.00 uur Motorjacht Le Pecheur biedt je de mogelijkheid om te genieten van de Biesbosch. Nationaal Park Biesbosch is een natuurgebied van in totaal 9.700 hectare. Vanaf het water is het park nog beter en mooier te ervaren. Er leven vossen, reeën, zee- en visarenden en natuurlijk de beroemdste bewoner: de bever. Meer informatie:

• Aanmelden is verplicht, via de volgende website • Vertrekplek Jachthaven Biesbosch te Drimmelen, zie 51° 42' 28.6" N 004° 48' 42.3" E • Kosten: 50 euro per persoon • Gedurende drie uur een unieke natuurbeleving • Ontvangst met een kopje koffie, thee of frisdrank • Heerlijke kleine borrelhapjes • Alle drankjes, ook alcoholhoudende inbegrepen • Een schitterende zonsondergang • Wie weet spot je een bever

De bever.