Op deze plek verloren Jamilla en Chris hun leven, nu ligt er een kussentje

Een tiental vrienden en familie staat langs de drukke autoweg aan de Hoogeind 5 in Oeffelt. Op het gezoem van het verkeer na is het doodstil. Ieder heeft een wit vlaggetje in de hand met de namen Chris en Jamilla erop. Twee jaar geleden kwamen deze twee 19-jarigen op deze plek om het leven door een verkeersongeluk. Vandaag wordt op deze plek het allereerste bermmonument onthuld dat de Stichting ooOdrie heeft ontwikkeld zodat op veel plekken verkeersslachtoffers herdacht kunnen worden.

De vrienden en familie van Chris en Jamilla steken de vlaggetjes in de grond bij het monument: een stenen kussen waarop een gedenksteen ligt. "We zeggen vaak als iemand overlijdt 'rust zacht'. Dit stenen kussen laat de tegenstelling zien, want de realiteit is kei hard", legt beeldend kunstenares Nadia Gonegaï uit Sprang-Capelle uit.

Het bermmonument, dat geplaatst moet worden op de plek waar het ongeluk is gebeurd, kan door iedereen naar eigen smaak worden aangepast. In Oeffelt ligt het eerste kussentje. "Dit was een hele bijzondere opdracht", zegt Nadia boven het geraas van het verkeer uit. "Het gaat puur over de emoties en daar wil je met zorg mee omgaan," Ze kijkt toe hoe nabestaanden dichterbij het monument gaan kijken. De reacties op het beeld zijn positief. "Dat geeft een voldaan gevoel en dat geeft energie om dit werk te blijven doen."

Ongeval, Onmacht en Onbegrip

De vriendengroep van Chris en Jamilla wilde graag een gedenkplek op de plaats van het ongeluk. Dat kwam de stichting ooOdrie ter oren en ze hebben het volledige monument betaald. De drie o's staan voor ongeval, onmacht en onbegrip. De stichting staat nabestaanden van verkeersongelukken bij. Albert Roelen begon de stichting nadat zijn dochter van 20 jaar vijf jaar geleden verongelukte. Hij wil iedereen die met dodelijke ongelukken te maken krijgt, helpen met 'hoe nu verder'.

"Wij waren met de gemeente Land van Cuijk in gesprek over een bermmonument toen we de wens van de vrienden van Jamilla en Chris hoorden", vertelt Albert Roelen, de voorzitter van de stichting. "We wilden graag een algemeen monument dat zou bijdragen aan verkeersveiligheid." Het idee ontstond voor een 'universeel' monument: het kussen. "Nabestaanden kunnen het plakkaat dat bovenop ligt laten personaliseren."

Gevoelige plek

Op het plakkaat in Oeffelt staan dus de namen van Chris en Jamilla. "Je ziet vooral bij jonge mensen dat er behoefte is aan een bermmonument", legt Albert uit. "De plek waar iemand daadwerkelijk is overleden, is een hele gevoelige plek."

Het monument kostte zevenduizend euro om te maken. De stichting heeft het betaald aan de hand van giften. Omdat het monument universeel is, moest er eerst een speciale mal gemaakt worden. Volgens stichting ooOdrie worden de volgende monumenten goedkoper, omdat de mal hergebruikt kan worden.

Naast een persoonlijk plakkaat wordt er bij ieder monument ook een QR-code geplaatst. Als mensen die scannen kunnen ze informatie lezen over wat er precies is gebeurd. "Nabestaanden kunnen daar ook foto's, filmpjes of andere gedenkwaardigheden aan toevoegen. Fotolijstjes langs de weg vergaan, maar deze QR-codes zijn tijdloos."

