Lolly's moeten schreeuwende ouders op het voetbalveld stil houden

"Schiet 'm erin!", "Gewoon schoppen!" en "Scheids, kijk eens uit je doppen!": in Breda zijn ze helemaal klaar met roepende ouders langs de lijn. Bij veel voetbalwedstrijden staan overfanatieke ouders te schreeuwen en te schelden. Om duidelijk te maken dat dat niet de bedoeling is, delen ze bij voetbalclub B.S.V. de Boeimeer lolly's uit langs de lijn. "Het is een stukje bewustwording met een glimlach", zegt Saskia Jongma, secretaris van de voetbalclub.

Menig voetbalouder zal het beeld wel herkennen of zichzelf er wel eens schuldig aan maken: roepen langs de lijn. Vaak goedbedoeld, maar regelmatig ook erg intimiderend. Van spelers tot aan de scheidsrechter, iedereen hoort wel eens dingen vanaf de zijlijn die eigenlijk niet kunnen. "Dat gebeurt veel te vaak vinden wij. Ik denk dat veel ouders ook niet doorhebben dat ze zoveel roepen", zegt Saskia.

Lolly snoert de mond

Om het voetballen leuk te houden voor zowel de spelers als de ouders langs de lijn, delen ze in Breda lolly's uit langs de lijn. "Want wie een lolly in zijn mond heeft, kan niet roepen", lacht Saskia met een zak van de felgekleurde snoepjes in haar hand.

Daniëlle van Rosmalen is naast lid van de commissie sportiviteit en respect ook gewoon voetbalmoeder. Zelf heeft ze het verbale geweld langs de lijn ook meegemaakt. "Dat was bij de wedstrijd van mijn jongste zoontje, allemaal jongetjes van acht jaar oud. Een ouder was het niet eens met de beslissing van de scheidrechter, dus hij rende het veld op en begon de scheidsrechter te intimideren. Veel kinderen zijn daar van geschrokken."

Alle clubs in Breda doen mee

"Het gaat de verkeerde kant op, merken we langs de lijn", zegt Daniëlle bezorgd. "Ouders coachen niet alleen mee maar gaan verbaal ook écht te ver. En spelers, scheidsrechters, coaches of trainers intimideren kan gewoon echt niet. Er zijn zelfs kinderen die het niet meer leuk vinden om te voetballen omdat ze bang zijn voor de opmerkingen van langs de lijn."

Dit soort situaties herkenden ook de andere voetbalclubs uit Breda. Samen besloten ze om op een leuke manier aandacht voor dit probleem te vragen. En daarom stapt Daniëlle nu op een groepje ouders langs de lijn af. Nadat iedere ouder een lolly heeft gekregen, luisteren ze aandachtig naar het verhaal van Daniëlle. Als afsluiter krijgen ze allemaal nog een flyer waar de boodschap van de campagne nog eens opgeschreven staat: 'Deze topper is een commentaar-stopper.'

'Schelden is not done'

Er wordt positief gereageerd op de actie. Een drietal moeders - lolly in de ene hand, flyer in de andere - staat te kijken bij een wedstrijd. "Jammer dat het nodig is, maar dit is wel een ludieke manier om het tegen te gaan", zegt er eentje. "Ik probeer positief te coachen, maar me verder niet met het spel te bemoeien. Ik heb er eigenlijk verder ook geen verstand van" vult de andere lachend aan.

Ook vader Chris is positief over het initiatief. "Ik ben benieuwd of ik de lolly vandaag nodig zal hebben. Dan wel om iemand de mond te snoeren of dat ik 'm zelf moet gebruiken", lacht hij. Toch is de serieuze ondertoon van de boodschap hem erg duidelijk. "Schelden is not done. Positief coachen mag, maar laat de rest lekker aan de coaches en trainers over."

