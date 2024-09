Flinke autobrand dreigt over te slaan naar bouwmarkt, gevel beschadigd

Op de Ruysdaellaan in Eindhoven heeft in de nacht van zaterdag op zondag een flinke autobrand gewoed. Toen de brandweer arriveerde, stonden drie auto's in brand op het parkeerterrein bij bouwmarkt Karwei.

Het vuur dreigde over te slaan naar de bouwmarkt, maar dit wisten de brandweerlieden te voorkomen. De gevel van het pand raakte wel beschadigd. De brandweer was ongeveer een uur bezig met het blussen van het vuur.

Foto: Arno van der Linden/SQ Vision Mediaprodukties

De nacht ervoor was er ook brand op hetzelfde industrieterrein. Toen vlogen twee vrachtwagens in brand. Volgens de politie kan er sprake zijn van brandstichting. Er wordt buurtonderzoek gedaan, ook bekijkt de politie camerabeelden van de bouwmarkt en het naastgelegen tankstation.

