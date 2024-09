88-jarige krijgt forse boete voor doodrijden fietser (72)

De 88-jarige Wim van T. uit Bergen op Zoom moet een boete van 2000 euro betalen voor het doodrijden van de 72-jarige Gerard Toussa. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag bepaald. Van T. raakte vorig jaar in paniek toen hij achteruit zijn erf afreed, hij schoot de weg op en schepte de 72-jarige fietser.

Gerard Toussa was op 24 juli vorig jaar op weg van een repetitie van zijn orkest naar huis. Op het moment dat Gerard voorbij het huis van Wim van T. fietste, reed deze net achteruit zijn erf af. Hij wilde rechts achteruit de ventweg op rijden, maar dat ging helemaal mis. Wim raakte de regenpijp en vervolgens een paaltje in de tuin en raakte in paniek, zo vertelde hij eerde.

Hij gaf plotseling gas in zijn automaat en schoot achteruit de weg op. Over de ventweg, door de bosjes, over het eerste fietspad, de hoofdrijbaan en over het fietspad aan de andere kant van de weg. Daar kwam hij tegen een auto van de overburen tot stilstand. Onderweg had hij Gerard geschept. Die werd nog naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht, maar onderweg overleed het 72-jarige slachtoffer in de ambulance.

Brief nabestaanden

Wim van T. is een man op leeftijd en loopt met een stok en een rollator. Vanwege een spierziekte heeft hij aangepaste schoenen. Zijn rijbewijs was nog geldig tot oktober 2024. De familie Toussa vindt dat Van T. niet meer had mogen rijden, ‘gezien zijn fysieke en geestelijke gesteldheid’, zo bleek uit een brief die tijdens de zitting werd voorgelezen. “Hij was egoïstisch door wel te gaan rijden. We zullen hem dit nooit vergeven”, liet de zoon van het slachtoffer, mede namens zijn moeder, weten.

Bij het bepalen van de strafeis hield de officier van justitie eerder rekening met de leeftijd van de verdachte. Het rijbewijs innemen had volgens hem geen nut meer nu de 88-jarige man zelf direct zijn rijbewijs had ingeleverd en in een scootmobiel rijdt. Een werkstraf vond de officier niet passend, gezien de leeftijd en de gesteldheid van de man: hij kwam met een rollator de rechtszaal in. Daarom eiste hij een geldboete van 2000 euro.

Uitspraak rechtbank

De rechtbank ging daarin dinsdag mee. Een cel- of taakstraf schiet niet meer op en het rijbewijs innemen kan niet meer, want dat is al door de man zelf ingeleverd. Met de boete wil de rechtbank wel laten zien dat ze Wim van T. schuldig acht.

De rechtbank begrijpt dat de man aanvankelijk in paniek raakte toen hij de regenpijp en de gemetselde paal van de erfafscheiding raakte. Maar, de rechtbank vindt ook dat van de gemiddelde bestuurder mag worden verwacht dat hij een dergelijke vergissing direct herstelt en dat heeft Van T. niet gedaan. Hij is gas blijven geven tot hij schuin aan de overkant op een geparkeerde auto botste.

