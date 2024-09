Spiksplinternieuwe auto ramt kersverse gevel, Jan is er ondersteboven van

Kapperszaak Sasharel pronkte net met een gloednieuwe gevel op de Oerlesestraat in Tilburg. Maar het plezier was slechts van korte duur. Maandagmiddag reed de oudere buurvrouw met haar auto, die óók spiksplinternieuw is, naar binnen. De gevel werd hierdoor flink beschadigd. “Ik ben er ondersteboven van”, vertelt Jan Dankers, de man van de kapper en bewoner van het pand.

“Verschrikkelijk is het”, verzucht Jan. Samen met zijn man woont hij in het pand waar ze ook een kapperszaak runnen. “We waren net klaar met het isoleren van de gevel. Ook hebben we ‘m net laten voegen en er een nieuw dak op laten maken.” Hoe het zover heeft kunnen komen, is voor Jan een raadsel. “Er zit zo’n vier meter tussen de parkeerplaats en onze gevel. Ik begrijp er niks van”, vertelt hij. “Ik geloof dat ze de auto pas afgelopen vrijdag heeft aangeschaft, misschien is er iets mis met de auto?” LEES OOK: Vrouw ramt haar spiksplinternieuwe auto in de gevel van de buren

Jan bekijkt de schade aan de buitenkant van zijn huis (Foto: Raymond Merkx)