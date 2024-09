'Locoburgemeester benaderde VVD-bestuur om wethouder Vermeulen te wippen'

Wethouder en locoburgemeester Arwen van Gestel van de lokale fractie VLP heeft geprobeerd zijn inmiddels opgestapte Roosendaalse collega-wethouder Sanneke Vermeulen eerder eruit te werken. Dat zeggen bronnen tegen Omroep Brabant. Hij nam zelfs contact op met het bestuur van haar partij (de VVD) met de vraag samen 'het probleem Sanneke Vermeulen' op te lossen. Maar daar wilden de liberalen absoluut niet aan meewerken.

Ze was eigenzinnig, ambitieus en in de stad geliefd als wethouder. Toch voelde ze zich ‘onveilig’ binnen het college van Roosendaal. Zondag besloot Sanneke Vermeulen de eer aan zichzelf te houden en op te stappen als wethouder. “Ze paste niet in het gareel en in de ‘ons-kent-ons-cultuur’ van Roosendaal. Ze dreigde te populair te worden als wethouder en daarom werd ze structureel gepest”, aldus een vertrouweling van de ex-wethouder die anoniem wenst te blijven.

Ook fractievoorzitter Peter Raijmaekers van de grootste oppositiepartij Roosendaalse Lijst zegt in het verleden ‘signalen’ te hebben opgevangen van de oud-wethouder, dat het allemaal niet zo lekker liep. “Ze ervoer tegenwerking bij bepaalde besluitvorming, waardoor ze zich niet prettig voelde."