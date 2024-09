Extra raadsvergadering na vertrek wethouder om onveilige situatie

“De onderste steen moet boven.” Fractievoorzitter Peter Raijmaekers van de Roosendaalse Lijst windt er deze maandag geen doekjes om. De grootste oppositiepartij van Roosendaal heeft veel vragen rond het plotselinge vertrek van VVD-wethouder Sanneke Vermeulen vanwege een 'onveilige situatie' in het college. Raijmaekers heeft voor donderdag een extra raadsvergadering aangevraagd waarin hij het college om opheldering gaat vragen.

Wethouder Vermeulen stuurde zondag haar ontslagbrief naar burgemeester Mark Buijs. Daarin gaf ze aan dat de samenwerking binnen het college niet altijd verliep zoals ze had gehoopt. "Dit resulteerde in momenten waarop ik mij onveilig voelde", stelde Vermeulen. Op de onveilige situatie ging de ex-wethouder niet verder in. Ook namen noemde ze niet.

Fractievoorzitter Raijmakers had al wel eerder signalen ontvangen dat het allemaal niet zo prettig verliep in het college. "Maar het vertrek van wethouder Vermeulen komt als een donderslag bij heldere hemel", laat hij weten.

“Vooral de term onveiligheid hakt erin. Dit roept vragen op”, zegt Raijmaekers. “Daarom hebben we voor donderdag een interpellatiedebat aangevraagd.” Volgens de fractievoorzitter van de Roosendaalse Lijst was de samenwerking me Sanneke Vermeulen altijd constructief en transparant.

Opvallend: vertrek ambtenaren

Naast het vertrek van de wethouder vindt hij het ook opvallen dat er in relatief korte tijd meerdere ambtenaren op belangrijke posities bij de gemeente Roosendaal zijn vertrokken. Ook daar wil hij donderdag duidelijkheid over.

Alex Raggers, fractievoorzitter van de VLP Roosendaal, de grootste coalitiepartij, herkent zich niet in het beeld dat wordt geschetst door ex-wethouder Sanneke Vermeulen. “We hebben juist een hele fijne coalitie met een proactief college.” Hij betreurt het besluit van Vermeulen.

De burgemeester houdt het voorlopig bij de eerdere reactie die hij aan Omroep Brabant gaf. Daarin noemde Buijs het 'een persoonlijk drama'. "En die gevoelens van onveiligheid, die laat ik even bij haar", zo zei de burgemeester zondag. Buijs wil eerst de raad informeren.

Voormalig wethouder Sanneke Vermeulen is ook maandag niet bereikbaar voor commentaar.