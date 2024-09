Steeds meer arbeidsmigranten wonen in bossen, boswachter ziet nu piek

Arbeidsmigranten die (over)leven in de bossen. Boswachter Erik de Jonge van Brabants Landschap ziet het probleem steeds groter worden. Al wandelend door zijn werkgebied rond Bergen op Zoom ziet hij mensen slapen midden in de bossen of in een bosje naast een carpoolstrook bijvoorbeeld.

Met zijn trouwe viervoeter zit Erik aan zijn bureau in zijn kantoor op de Kraaijenberg in Bergen op Zoom. Dat arbeidsmigranten in bossen verblijven, is voor hem een bekend fenomeen. Ze verblijven volgens hem niet altijd op dezelfde plakken. De boswachter treft ze overal aan. Soms in de bosschages naast carpoolplaatsen, dan weer midden in een wei of ergens diep in de natuur. Sinds tien jaar ziet hij een toename in het aantal arbeidsmigranten dat op deze manier bivakkeert. Hij merkt dat er een piek is als het zomerseizoen voorbij is.

Boswachter Erik de Jonge (foto: Erik Peeters).

Arbeidsmigranten hebben vaak tijdelijke klussen, zoals het werken in de fruitteelt. Wanneer het werk gedaan is, zijn zij vaak meteen hun werk en huisvesting kwijt. “In de periode eind augustus, september komen wij ze vaker in het veld tegen. Ze wachten dan op nieuw werk of ze willen nog niet terug naar hun eigen land." Laatst kwam Erik een groep Polen tegen. Dit nog in het zomerseizoen. Ze hadden hun intrek genomen in een oud boswachtershuis. "Omdat ze uit hun huisvesting gezet waren", vertelt de boswachter. "Een aantal van hen was nog aan het werk, maar ze hadden het kennelijk te bont gemaakt op de camping waar ze verbleven en daar waren ze weggestuurd.” Bij het boswachtershuis was ingebroken om er te kunnen slapen. "Er zaten vijf personen in het pand. Eén van hen sliep in een tent en een ander lag in een slaapzak onder een overhangende rododendron.” Tussen de gevonden de spullen vond Erik ook een schuimrubberen matrasje en een fopspeen.

"Dat dit in Nederland gebeurt, dat moet niet kunnen."

Uiteindelijk heeft hij de mensen samen met zijn collega’s en ondersteuning van de politie eruit gezet. En dat is in de weken erna nog een paar keer gebeurd. Exacte cijfers van de illegaal in de bossen verblijvende arbeidsmigranten heeft Erik niet. Wel weet hij dat dit probleem niet voor ‘zijn’ gebied alleen geldt. Ook collega-boswachters binnen en buiten Brabant hebben hier last van. “Dat dit in Nederland gebeurt, dat moet niet kunnen. Het zijn erbarmelijke omstandigheden voor die mensen.”