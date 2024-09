Peter Gillis eist dat bewoners direct vertrekken: ‘We schakelen politie in'

Peter Gillis eist dat alle bewoners van Prinsenmeer per direct vertrekken. Dat blijkt uit een brief die in handen is van Omroep Brabant. Van de gemeente mag vanaf zondag niemand meer op het park verblijven, maar daar willen enkele tientallen mensen zich niet aan houden. Bewoners zijn woedend na het lezen van de brief van Oostappen Groep van eigenaar Peter Gilles.

In de brief staat dat Peter Gillis de bewoners sommeert om het park per direct te verlaten. Zijn ze zaterdag niet weg, dan gaat hij aangifte doen van huisvredebreuk. “U verblijft dan onrechtmatig op ons terrein. Dan verzoeken we de politie u aan te houden en van ons terrein te verwijderen.”

Dwangsom

“Peter heeft jarenlang schijt gehad aan de gemeente en overheid en nu ineens de wet volgen? Dat had hij jaren geleden al moeten doen, dan had ik niet in deze situatie gezeten”, zegt een boze bewoner.

Op zondag 15 september gaat de dwangsom van de gemeente Asten in en mag er niemand meer wonen op Prinsenmeer. Voor vakantiegangers is het park al sinds december 2023 verboden terrein. De gemeente vermoedt namelijk dat eigenaar Peter Gillis het park gebruikt voor criminele activiteiten.

Woont er zondag nog wel iemand op het vakantiepark dan krijgt Peter Gillis een dwangsom van 50.000 euro per maand. Op 30 augustus kregen de bewoners ook al een waarschuwing om te vertrekken. “Maar daar heeft u geen gehoor aan gegeven of u heeft te kennen gegeven niet te zullen vertrekken”, staat te lezen in de brief.

Slagboom al dicht

Om de bewoners weg te krijgen werken de slagbomen van het park sinds maandagavond niet meer na vijf uur in de middag. Tot de volgende ochtend negen uur kan niemand met de auto het park op. “Het is net een gevangenis”, zegt bewoner Robert Heijkants. “Levensgevaarlijk ook, wat als er calamiteiten zijn?”

Vorige week liet Robert het verlaten park aan Omroep Brabant zien. Hij woont sinds een dik jaar op Prinsenmeer, samen met zijn zwangere vriendin en kind. Hij kocht een chalet voor 75.000 euro. "Die is nu niks meer waard. Verkopen kan niet meer."

Volgens hem is een huurwoning vinden niet makkelijk en kopen onmogelijk. "Al mijn geld zit in deze woning, hier op het park", zei Robert vorige week. "Als ik iets wil kopen, heb ik dat geld nodig. En als ik wil huren, zijn er ruim duizend mensen voor mij."

De huidige bewoners van Prinsenmeer zien zichzelf als slachtoffer. "De gemeente heeft jarenlang gedoogd dat wij hier wonen. Nu willen ze Peter Gillis straffen, maar ze pakken nu iedereen aan. Wij zijn het slachtoffer van twee vechtende partijen.”

Robert Heijkants is één van de laatste bewoners van Prinsenmeer, hij liet eerder het park zien: