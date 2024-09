Deze mensen wonen op vakantiepark Peter Gillis: 'Straks geen elektra meer'

Nog elf dagen, dan moeten alle bewoners vertrokken zijn van vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Maar enkele tientallen mensen wonen er nog, onder hen ook zeker drie gezinnen met kleine kinderen. Hun grootste angst is dat eigenaar Oostappen het gas, water en licht afsluit. "Wat moeten we dan? We kunnen nergens naartoe." Vanwege de kinderen bemoeit Veilig Thuis zich inmiddels met de zaak, tot woede van sommige bewoners. Ook Peter Gillis reageert op de ontstane ophef.

Op 15 september gaat de dwangsom van de gemeente Asten in en mag er niemand meer wonen op Prinsenmeer. Voor vakantiegangers is het park al sinds december 2023 verboden terrein. De gemeente vermoedt namelijk dat eigenaar Peter Gillis het park gebruikt voor criminele activiteiten. Robert Heijkants woont nu een dik jaar op Prinsenmeer. Hij loopt over het grotendeels verlaten vakantiepark. "Deze is leeg", zegt hij terwijl hij naar een chalet wijst. "Hier woont nog een vrouw met een kind. Die daar is ook leeg. Vorige zomer was het nog gezellig en lachte iedereen, nu is het stil." Watertank staat al klaar

In de zomer van 2023 kocht Robert een chalet voor 75.000 euro. "Die is nu niks meer waard. Verkopen kan niet meer." Zijn 64-jarige buurman investeerde nog meer geld in zijn woning, een stukje verderop. Beiden zeggen met geen mogelijkheid een andere woning te kunnen vinden en nemen het de gemeente kwalijk dat ze niet meedenkt. "Al mijn geld zit in deze woning", zegt Robert. "Als ik iets wil kopen, heb ik dat geld nodig. En als ik wil huren, zijn er ruim duizend mensen voor mij." Ze zien zichzelf als slachtoffer. "De gemeente heeft jarenlang gedoogd dat wij hier wonen. Nu willen ze Peter Gillis straffen, maar ze pakken nu iedereen aan. Wij zijn het slachtoffer van twee vechtende partijen", aldus Robert. Terwijl ze best weg willen. Een zwangere bewoonster is duidelijk: "Als ze mij vandaag een sleutel geven, ben ik hier weg." Nu de datum van 15 september nadert, nemen de zorgen toe. Helemaal nu ze gehoord hebben dat Oostappen Groep van Peter Gillis het gas, water en licht af wil afsluiten. Dat zou hij kunnen doen om de bewoners onder druk te zetten om te vertrekken en zo geen hoge dwangsom aan de gemeente te hoeven betalen. Robert heeft al een enorme watertank voor zijn woning staan, ook aan elektriciteit is gedacht. Als het moet hoopt hij 'volledig zelfvoorzienend' te kunnen zijn.

Hoe zit het met de nieuwe exploitant van Prinsenmeer? Omdat Peter Gillis geen vergunningen meer krijgt om vakantieparken te runnen, heeft hij een nieuwe exploitant gevonden die mogelijk wel door de verplichte Bibob-toets komt. Deze Matthijs Stevens heeft een aanvraag bij de gemeente Asten gedaan, die wordt nu beoordeeld. Maar de bewoners van Prinsenmeer hebben een contract met Oostappen van Peter Gillis, en dat is dus ook de partij die nu verantwoordelijk is voor de situatie.

Veilig Thuis

Wat Robert woedend maakt, is dat ook Veilig Thuis zich inmiddels met hem bemoeit. Die instantie is door de gemeente ingeschakeld, omdat Robert op Prinsenmeer woont met kinderen en zijn zwangere vriendin. In een gesprek zou Veilig Thuis gevraagd hebben hoe het nu is, met kleine kinderen op een verlaten camping als Prinsenmeer. En hoe dat straks moet als gas, water en licht inderdaad afgesloten worden. Robert vindt dat de gemeente de dwangsom op moet heffen, zodat er voor Gillis geen reden is om stappen te ondernemen. Hij hoopt op een soepelere regeling zodat hij en zijn buren langer de tijd hebben om een woning te vinden. "Ik heb een gesprek gehad met twee juristen van de gemeente en Veilig Thuis, maar niemand van de woningbouwstichting. Dan sla je de plank toch volledig mis?" Zijn buurman vult aan: "Ik heb twee kinderen van 7 en 10 jaar oud en ze hebben tot nu toe alleen een seniorenwoning met twee kamers aangeboden. Daar kan ik met kinderen niet gaan wonen."

De watertank van Robert.