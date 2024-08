Ondernemers balen van sluiting Prinsenmeer: '20 procent minder omzet'

Ondernemers in Asten merken dat het vakantiepark Prinsenmeer van Peter Gillis gesloten is. Met name horecazaken zien de inkomsten deze zomer teruglopen als gevolg van de sluiting. En dat gebeurt na een toch al moeilijke periode voor de horeca. "De laatste jaren niet makkelijk geweest."

"Het scheelt toch wel twintig procent aan omzet nu Prinsenmeer dicht is", denkt Erwin Bijnen, eigenaar van De Grutter in Asten. Dat ligt volgens hem ook een beetje aan het tegenvallende weer. "We zetten nu minder personeel in om kosten te besparen. Gelukkig komen er nog wel genoeg mensen uit de omgeving naar ons toe." Het restaurant komt daarom niet in grote problemen, maar verschil merken ze zeker. "We bezorgen ook maaltijden. We hadden vaak vaste families op Prinsenmeer die bij ons bestelden."

"Eerst corona en nu dit."

De sluiting van het vakantiepark is een zoveelste domper voor de zaak. "Het is ding op ding", zegt Bijnen. "Eerst hadden we corona. En sinds dit jaar betalen we extra belasting voor ons terras, wat waarschijnlijk ook met de sluiting van Prinsenmeer te maken heeft omdat de gemeente nu toeristenbelasting misloopt." Ook bij Pesos Eten en Drinken merken ze verschil. "Er kwamen in de zomer zo'n tienduizend campinggasten naar Prinsenmeer, die ook weer naar het dorp gingen. Dat dat wegvalt, merkt heel Asten", zegt eigenaar Johan van der Burg. Hij denkt zelf dat zijn omzet deze zomer zo'n vijf á tien procent minder is dan vorig jaar. Ook hij sluit niet uit dat het mindere weer daarin meespeelt. Gelukkig was de ondernemer deze zomer voorbereid op minder toeristen, omdat in december al bleek dat het vakantiepark gesloten werd. Uit een Bibob-onderzoek bleek dat er een groot risico bestond dat eigenaar Peter Gillis het park gebruikte voor criminele activiteiten.

"Minder ingekocht en andere aanpassingen."

"We hebben planning technisch wat aanpassingen gedaan en minder ingekocht", vertelt Van der Burg. Ook Pesos blijft voorlopig uit de problemen. "Ik hoop wel dat de camping volgend jaar weer open kan." Jo Lindelauf, de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Asten, maakt zich zorgen om ondernemers in Asten. Want de sluiting treft niet alleen de horeca. "Gelukkig zijn er nog geen zaken gesloten, maar het is de laatste jaren niet makkelijk geweest voor ondernemers en daar komt nu de sluiting van het vakantiepark bij." In deze video leggen we je uit waarom Peter Gillis is gestopt als baas van Oostappen Groep:

