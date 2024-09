Taghi is overgeplaatst en zit nu weer alleen op afdeling

Ridouan Taghi is dinsdag overgeplaatst binnen de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught en zit niet meer op de afdeling met Marengo-medehoofdverdachte Saïd R. en Willem Holleeder. Dat laat zijn detentieadvocaat Thomas van der Horst weten. Taghi zit nu weer alleen.

Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) laat weten niet op individuele gevallen in te kunnen gaan.

Taghi zat sinds zijn uitlevering vanuit Dubai (eind 2019) in nagenoeg volledige afzondering. Een groot deel van die tijd verbleef hij op de speciaal voor hem gebouwde afdeling E1. Eind juli is hij op de meer open afdeling A geplaatst, daar is een minder streng regime.

Die verplaatsing had te maken met de komst van zijn zoon Faissal (23), hij wordt ervan verdacht het criminele netwerk van z'n vader te hebben voortgezet. Hij is recent door Dubai uitgeleverd aan Nederland.

Twintig seconden contact

Ridouan Taghi werd verplaatst naar een andere afdeling binnen de EBI en kwam, afgescheiden door glas, naast de eveneens tot levenslang veroordeelden R. en Holleeder. Ze konden elkaar zien en horen.

Verschillende politieke partijen vroegen opheldering van staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie en Veiligheid). Zij moest toegeven dat er door een fout 'twintig seconden' contact is geweest. Ze zei niet tussen wie, maar waarschijnlijk was het tussen Taghi en R.

Volgens Van der Horst is Taghi dinsdagochtend 'inderhaast' verplaatst naar een afdeling die niet meer gebruikt werd vanwege een geplande verbouwing, en die 'niet voldoet aan de detentiestandaarden waaraan Nederland zich volgens internationaal recht heeft te houden'.

Meerdere liquidaties

Van der Horst: "De gordijnen en de douche in de cel van cliënt zijn beschimmeld en op het bureau en het matras zijn voetstappen zichtbaar van kennelijk de werkmannen die de afdeling nog moeten verbouwen. In de schimmelcel ligt overal stof en vuiligheid."

Ridouan Taghi is begin dit jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor betrokkenheid bij meerdere liquidaties. Het hoger beroep in zijn zaak loopt nog.

