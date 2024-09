Bewoners camping Prinsenmeer: 'Peter Gillis creëert een onveilige situatie'

Er is grote onrust ontstaan op camping Prinsenmeer, nu Peter Gillis de bewoners sommeert per direct van het park te vertrekken. Ze voelen zich een speelbal in een ruzie tussen de gemeente en de bekende parkmagnaat.

Op dit moment wonen er nog zo’n vijftig mensen op de camping in Asten. Zij moeten komend weekend vertrokken zijn, omdat de gemeente de Oostappen Groep van Peter Gillis anders een dwangsom oplegt van 50.000 euro per maand. Voor vakantiegangers is het park al sinds december vorig jaar gesloten. De permanente bewoners wisten dat deze dag zou komen, maar toch werden ze overvallen door de brief die dinsdag op de mat viel. Ze voelen zich in de steek gelaten door de gemeente en Peter Gillis. “Waar twee vechten hebben er twee schuld. Maar wij zitten er middenin”, zegt Robert Heijkants. Hij kocht vorig jaar augustus een chalet op de camping en was zich toen nog van geen kwaad bewust, zegt hij. “Peter Gillis had mij erop moeten attenderen dat het onzeker was wat er met het park ging gebeuren. Hij heeft met voorbedachten rade geld binnen geharkt en wij zijn de dupe.”

"Wij gaan vrijdag op vakantie. Maar de vraag is of we nog thuis komen.”

Om de bewoners weg te krijgen werken de slagbomen van het park sinds maandagavond niet meer na vijf uur in de middag. De bewoners vinden het een kwalijke zaak. “Hij creëert een onveilige situatie. Mijn partner is hoogzwanger, maar kraamzorg kan hier niet komen", zegt Robert. "En als ik naar het ziekenhuis moet rijden, moet ik de calamiteiten bellen. Maar wat als die niet opnemen?” Ook Jeffrey van de Langerijt en zijn vrouw zitten met de handen in het haar. “Ze zetten zomaar een gezin op straat”, zegt hij. Naar eigen zeggen heeft hij er de afgelopen jaren alles aan gedaan om een andere woning te vinden, maar tevergeefs. “We hebben de Kinderombudsman al ingeschakeld en die geeft aan dat de gemeente iets moet regelen. Tot die tijd laten we de kinderen bij opa en oma overnachten.” Volgens Jeffrey is de sfeer op de camping op dit moment grimmig. “In de groepsapps gaat rond dat de bewoners het er niet bij laten zitten.” Hij ziet het gebeuren dat er zondag een protest volgt bij het gemeentehuis. “Wij gaan vrijdag op vakantie, dus ik ben er niet bij. Maar de vraag is of we nog thuiskomen.”

"Ik betaal netjes iedere maand, dus ze mogen me niet zomaar op straat zetten."