Bomen laten plakkend goedje achter, hele straat zit onder: 'Niet te doen'

Bewoners in de Deken Baekersstraat in Schijndel zijn de lindebomen in hun straat helemaal zat. Ze zouden gekapt worden, maar daar is voorlopig weer een streep door gezet door de gemeente. De lindebomen geven honingdauw af, waardoor alles plakkerig wordt. "Mensen zouden hier eens hun auto neer moeten zetten. Dan denk ik dat ze wel anders praten", zegt Remco, die in de straat woont.

De bomen trekken lindebladluizen aan en die produceren een kleverige stof. Die komt vervolgens terecht op auto's en bij huizen. "Ja, ik ben ook tegen bomen kappen, maar deze zijn gewoon niet te doen", zegt Remco. Hij heeft een bus die onder de honingdauw zit. "Ik heb de bus twee dagen geleden gewassen. De buitenkant gaat nog wel, maar het dak is vies. Je krijgt het gewoon niet meer schoon." Hij wil dan ook dat ze gekapt worden. "Ze mogen er andere bomen voor terugzetten, maar dan zonder plakzooi", zegt hij.

Ook Jurgen van Schijndel moet iedere dag voordat hij naar zijn werk gaat met lauw water de zijruiten van zijn auto schoonmaken. "Net zoals je in de winter de ruiten van je auto moet krabben." En je auto laten wassen is een zinloze bezigheid: "Binnen een uur is het weer vies, hè." Maar het zijn niet alleen de auto’s. "Ze gaan het weer onderzoeken, zegt de gemeente, maar ze kunnen onderzoeken wat ze willen. Alles plakt en echt niet alleen de auto. Ook de barbecue, de tuinmeubelen, het zeil over het zwembad. De buurman heeft een airco, maar die is kapot gegaan door dat spul", beweert Jurgen. Jurgen ziet zeker de voordelen van bomen in de straat. "Tuurlijk, het geeft schaduw en zorgt voor verkoeling. We hebben aan de gemeente voorgesteld om voor iedere boom er twee terug te planten." Bijna iedereen is voor de kap, zegt Jurgen. "Zeker aan mijn kant van de straat, aan de andere kant zijn de bomen wat jonger."

Buurtbewoner Leo Vos vindt dat de bomen wél moeten blijven staan. "Het is gezichtsbepalend voor Schijndel", vindt hij. "Zolang ik hier woon, staan ze hier. Ik heb zelf ook drie van die bomen in de tuin staan. Mij hoor je ook niet klagen." Lee van Schijndel, de vader van Jurgen woont even verderop. Volgens Lee hebben de mensen die menen dat de bomen moeten blijven staan makkelijk praten. "Wie tegen de kap is, woont hier niet. Je moet hier eens een jaar komen wonen." Ook hij wil de bomen weg hebben. "Liefst vandaag nog." Jurgen zegt dat hij gemeenteraadsleden heeft uitgenodigd voor een barbecue om zelf te ervaren hoe het zit met 'al die plakzooi'. Ze zijn nog niet geweest. "Maar ze zijn nog steeds van harte welkom."