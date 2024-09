Explosief gaat af bij coffeeshop, schade aan voorkant gevel

Bij een coffeeshop aan de Barrierweg in Eindhoven is in de nacht van dinsdag op woensdag een explosief afgegaan. Na de harde knal ontstond er een felle brand. De politie denkt dat het gaat om een explosief met een brandbare vloeistof.

Of er mensen in het gebouw aanwezig waren op het moment van de explosie, weet de politie niet. Een naastgelegen buurtcafé raakte ook beschadigd door de explosie en brand. Op de tweede verdieping boven het cafe zit een appartement. De bewoners konden zelf op tijd veilig buiten komen. Er is niemand gewond geraakt bij de explosie. Schade

Volgens een woordvoerder van de politie is er alleen sprake van materiële schade aan de voorkant van de coffeeshop. "De brandweer bluste de brand vrij snel", aldus de woordvoerder. Door de explosie kwamen veel mensen uit de wijk een kijkje nemen. De eerste melding van de explosie kwam iets voor vier uur. Omwonenden hebben een harde knal gehoord, door de explosie is een rolluik compleet van de gevel gekomen. De forensische opsporing van de politie doet momenteel onderzoek bij de coffeeshop. "Ook komt er iemand van team explosieven verkenning om te kijken of er bruikbare sporen zijn", aldus de woordvoerder. Boven de coffeeshop zit een kantoorruimte. Naast de coffeeshop zit een café met daarboven een appartement.

Foto: SQ Vision.

Foto: SQ Vision.