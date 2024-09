112-nieuws: bestelbus botst op fietser • schuur in brand

23.48

Een vrouw is vanavond gewond geraakt bij een ongeval tussen twee auto's in Best. Het ongeluk gebeurde op de toerit naar de A2 richting Eindhoven.

De brandweer moest een deur uit de auto knippen om de vrouw eruit te krijgen. Ze is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In eerste instantie werd ook een traumahelikopter ingeseind maar die is uiteindelijk afgezegd omdat de verwondingen minder ernstig bleken dan gedacht.