112-nieuws: fietser geschept • dak autodealer ingestort

11.25

Op de Kuil in Udenhout is vanochtend een vrouw met haar auto op de bestuurster van een auto voor haar gereden. De vrouw in de achterste auto is hierbij gewond geraakt. De vrouw in de auto voor haar is ter plekke nagekeken. De rijbaan was tijdelijk afgesloten. Een bergingsbedrijf is naar de plek van het ongeluk gekomen om de auto's weg te takelen.