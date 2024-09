‘Big shit’: niet iedereen op het station op de hoogte van de OV-staking

Na een staking van vier uur op woensdagochtend komt het openbaar vervoer weer op gang. De verwachting is dat bussen en treinen niet direct volgens schema rijden. Tussen vier uur ’s nachts en acht uur ’s ochtends was er geen ov. Op het station in Den Bosch en op veel andere plekken was het woensdagochtend bijzonder rustig door de landelijke ov-staking. De meeste mensen waren op de hoogte van de staking, maar niet iedereen, zo bleek.

“Daar staat dat de bus gewoon komt”, zegt een man, wijzend naar een informatiebord bij het busstation. Maar ja, die bus komt vandaag dus niet. “Oh, nou, dat zien we dan wel”, zegt de man verrast. Boos kan hij er niet om worden. “Ik vind het prima dat ze staken. Ze hebben dat recht.”

Busstation Den Bosch om 7 uur (foto: Noël van Hooft).

Hoewel er bijna niemand is, is de man niet de enige op het station. Een jongen die net klaar is met werken staat in zijn eentje te wachten op de bus die niet komt. “Ik ben heel moe, heb de hele nacht gewerkt. Dus ja, ik wil wel graag naar huis. Maar goed, dan wacht ik wel tot acht uur.” Een Engelstalige man heeft er iets minder begrip voor. “Big shit”, noemt hij het besluit om te gaan staken. De man kreeg ook nog eens een bon omdat hij in het station had geslapen. “Dus geen treinen en geen bussen, maar wel een ticket”, besluit hij.

'Big shit', zei de man.

De meeste reizigers lijken wél op de hoogte van de staking. Het is ontzettend rustig op de station. "Dat is het beeld dat wij op alle stations in Nederland zien", laat een NS-woordvoerster weten. "Het lijkt erop dat onze reizigers op de hoogte zijn van het feit dat er geen treinen rijden tussen vier uur en acht uur." Ook streekbussen en treinen van onder meer Arriva, Keolis en Connexxion rijden woensdagochtend niet. Een woordvoerster van Arriva meldt dat het daardoor rustig is, ook op de klantenservice. Mensen wisten waarschijnlijk van de staking af, zegt ze. Een woordvoerster van Connexxion heeft hetzelfde beeld. De staking in het openbaar vervoer zorgt woensdagochtend vooralsnog niet voor grote drukte op de weg. "Het is niet drukker dan gewoonlijk", zegt een woordvoerster van de ANWB. Het personeel van NS en busbedrijven staken vandaag om een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken te behouden. De huidige vroegpensioenregeling voor mensen met zware beroepen loopt volgend jaar af. LEES OOK: Staking openbaar vervoer: bonden kondigen actie aan voor 11 september