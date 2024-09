Autodealer krijgt geen geld van Frits van Eerd voor kostbare klassieker

Oud-Jumbo-topman Frits van Eerd hoeft geen geld meer te betalen aan autohandelaar Theo Eggens voor een klassieke Mercedes. Dat heeft de rechter woensdag besloten. Eggens eiste 155.000 euro voor een deal die de twee zes jaar geleden gesloten hebben. Maar volgens de rechter is hij te laat met het opeisen van het geld.

Frits van Eerd en Theo Eggens kennen elkaar goed en zijn beide hoofdverdachte in de grote witwaszaak die maandag begint. Deze rechtszaak stond daar los van.

De Drentse autohandelaar had hem vorige week voor de rechter gedaagd, omdat hij niet genoeg betaald zou hebben voor de auto. Eggens tipte de ondernemer uit Heeswijk-Dinther in 2018 over een klassieke Mercedes uit 1957 en Van Eerd was wel geïnteresseerd. De twee sloten een deal. Volgens Van Eerd zou hij contant 50.000 tot 60.000 euro hebben afgerekend voor de bolide.

Theo Eggens beweerde dat ze 155.000 euro hadden afgesproken, omdat Van Eerd de auto pas na twee jaar zou betalen. Hij zou een hogere prijs krijgen, omdat hij in de tussentijd niks met dat geld zou kunnen doen. Van Eerd herinnerde zich weinig van die afspraken en zei dat hij nooit een deal zou hebben gesloten voor zo'n hoog bedrag. Dat zou de auto volgens hem lang niet waard zijn geweest. Bovendien rekende hij naar eigen zeggen altijd meteen af.

Zaak is verjaard

Omdat de deal inmiddels zes jaar geleden gesloten is, is de autohandelaar uit Assen volgens de rechter te laat met het terugeisen van het geld. De zogeheten verjaringstermijn is verstreken, waardoor Van Eerd de 155.000 euro niet hoeft te betalen.

Volgens Eggens was het een zakelijke deal en geldt daarvoor een langere verjaringstermijn dan voor deals met particulieren. Maar de rechter is van mening dat Eggens al langer zaken deed met Van Eerd en moest weten dat hij ook als privéverzamelaar auto’s kocht. Bovendien is de zaak gericht tegen Van Eerd zelf. De rechtbank gaat daar dus ook van uit.

Als de koopprijs dan niet binnen twee jaar wordt opgeëist door de verkoper, kan het zo zijn dat de verkoper geen aanspraak meer kan maken op de koopprijs. Dat is hier het geval. De auto is afgeleverd op 20 september 2018 en daarmee is de verjaringstermijn dus verstreken in 2020.

