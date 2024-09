112-nieuws: drugspand gesloten • politie zoekt in water naar auto

14.21

Een team van de politie dat gespecialiseerd is in het zoeken onder water heeft donderdagochtend in de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch gezocht naar een auto. Die is daar mogelijk te water geraakt. Eerder was er een melding van een schip binnengekomen, waarvan de bemanning een auto gezien dacht te hebben. Agenten vonden bij de zoekactie sporen in een berm die het verhaal zouden kunnen bevestigen. Bij het zoeken in het water gebruikte de politie onder meer een camera en sonarapparatuur. De auto waarnaar werd gezocht is niet gevonden. Wel vonden agenten voertuigen die al langer in het water lagen, waaronder een scooter, motor en mogelijk andere auto's.