112-nieuws: wietplantage opgerold • man lichtgewond na steekpartij

19.55

Aan het Kloosterpark in Valkenswaard is vanmiddag een hennepplantage opgerold. De politie is via het raam binnen gekomen. De plantage op de begane grond was verdeeld over twee ruimtes met 430 oogstrijpe wietplanten.



De plantage was zeer professioneel ingericht en zou volgens de politie al enkele jaren hebben gedraaid. Uit de plantage kwamen gaslampen, ventilatoren, voedingsstoffen, een schakelkast, afzuiging en een zogeheten CO-brander. Deze wordt gebruikt in bijvoorbeeld de tuinbouw om planten CO-voeding te geven. De wietplanten zijn ter plaatse versnipperd. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Omwonenden zijn verbaasd over de vondst in deze rustige buurt. Burgemeester Anton Ederveen is komen kijken naar de plantage.