Zo liep het avontuur af voor de Brabantse deelnemers aan B&B Vol Liefde

Van 'even inpiepen' tot 'het zijn tinnen soldaatjes!'. Het seizoen van het datingprogramma B&B Vol Liefde heeft weer voor veel reuring gezorgd. De reünie is donderdagavond op televisie uitgezonden. Dit seizoen deden er ook Brabantse singles mee: kasteelheer Albert, de Bredase Suzanne, Niels uit Son en de Bossche Sjoerd. Hebben zij de liefde gevonden?

Een van de meest markante B&B-eigenaren uit dit seizoen is misschien wel Albert met zijn eigen Spaanse kasteel. Hoewel Albert al jaren onder de Catalaanse zon vertoeft, is hij geboren en getogen in Brabant. Zijn broers richtten het succesvolle bedrijf Beter Bed op. Albert stapte later ook in en dat leverde hem genoeg geld op om zijn kasteel te bouwen. Zijn B&B heeft twee zwembaden, twee restaurants en 57 kamers. Niet onbelangrijk: er staat ook een verzameling tinnen soldaatjes. Een van de vrijgezelle dames die bij Albert langskwam, vroeg wat dit 'voor poppetjes' waren. "Je mag geen poppetjes zeggen. Het zijn tinnen soldaatjes!", reageerde Albert vol ongeloof. Deze onwetende vrijgezel mocht niet lang bij Albert blijven, maar er volgden nog meer gegadigden. Zo papte Albert aan met Malgosia en Alice, maar hij eindigde met 'zijn puppy' Joyce. Tijdens de reünie blijkt dat Albert en Joyce nog altijd verliefd zijn op elkaar. "Ik voel me veilig bij haar. Dit had ik niet gedacht, dat ze bestond", zei Albert in de laatste aflevering. LEES OOK: Albert uit B&B Vol Liefde is steenrijke Brabander Ook Suzanne uit Breda ging via het programma op zoek naar de liefde. Ze reisde af naar Schotland waar Robert Jan een eigen 'residence' heeft. Robert Jan woont niet alleen in Schotland, hij ademt Schotland. Compleet met tweed, kilt, hoge laarzen en jagen als hobby. Suzanne kwam als een van de laatste vrijgezellen bij Robert Jan aan. De twee konden het gelijk goed vinden, maar de weg naar ware liefde verliep wat hobbelig. Robert Jan houdt niet alleen van jagen, maar hij wil ook bejaagd worden. En als hij dan over het strand loopt met zijn handen in zijn zakken, dan moet een vrouw 'wel gewoon even inpiepen'. Waarmee hij doelt op arm in arm lopen.

"Het is gewoon een leuke kakker."

Tot aan de reünie bleven kijkers speculeren. Zouden Suzanne en Robert Jan wel of niet bij elkaar zijn? Eindelijk hoeven de twee het niet meer geheim te houden. Ze zijn verliefd. "Het is gewoon een leuke kakker", besloot Suzanne. De liefde reikt al zo ver dat Robert Jan het zelfs voor elkaar kreeg om Suzanne in Schotse kledij te krijgen. Behalve Brabanders Albert en Suzanne waagde ook Niels uit Son de stap. Hij reageerde op de oproep van B&B-eigenaar Arno in Frankrijk. Niels mocht langskomen en bij de eerste ontmoeting leek het al gelijk liefde op het eerste gezicht. De twee gingen samen klussen in de B&B die Arno nog aan het opbouwen is. Er kwamen meerdere vrijgezelle mannen langs bij Arno, maar eigenlijk had hij alleen maar oog voor de Brabantse Niels. De overige vrijgezellen werden naar huis gestuurd en Arno en Niels bleven samen over. Voor veel kijkers was het zo klaar als een klontje. Deze twee zouden gemaakt zijn voor elkaar.

"Mijn liefde zit dieper dan bij Arno."