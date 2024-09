Vleesfabriek Vion verkeert in grote problemen, topman stapt op

De hoogste baas van vleesverwerkingsbedrijf Vion in Boxtel stapt eind dit jaar op. De grootste vleesfabriek van ons land zit al een aantal jaren in zwaar weer, onder meer door problemen op de Duitse markt. Vion werkt daarom aan een nieuwe strategie. Maar die vernieuwing gaat verder zonder topman Ronald Lotgerink.

Dat meldt het bedrijf donderdagmiddag. De nieuwe algemeen directeur wordt Tjarda Klimp. Zij is nu nog de financieel directeur van Vion.

Vion heeft in Duitsland veel last van een eerdere uitbraak van Afrikaanse varkenspest, waardoor Duitse bedrijven minder varkensvlees verkopen en voor hogere prijzen. Mede door die problemen, maar ook doordat er in Nederland steeds minder varkens zijn, heeft Vion in 2021 en 2022 flinke verliezen geleden. Daarom richt Vion zich nu op de Benelux en andere Europese landen.

Het Brabants Dagblad meldde donderdag dat de vleesverwerker flink gaat krimpen, met 40 procent. In gesprekken met de krant en The Investigative Desk, een platform van onderzoeksjournalisten, spreken sommige boeren van mismanagement bij de vleesverwerker. Vion zou veel te laat hebben ingegrepen.

Een paar weken geleden werd al bekend dat 165 medewerkers van Vion worden ontslagen. Het sluiten van een vestiging in Duitsland zou daarvan de oorzaak zijn. Vion tekende onlangs voor de overname van een groot deel van de activiteiten in Duitsland. De autoriteiten moeten die deal nog wel goedkeuren. Waarschijnlijk is de overname in 2025 afgerond, wanneer Klimp de topvrouw is.

Bij die deal met het Duitse vleesbedrijf Tönnies Group horen het grootste deel van de rundvleesactiviteiten en de varkensactiviteiten in de stad Crailsheim, waar Vion een slachterij heeft. Verder horen twee huidverwerkingsfabrieken, een locatie waar de botten van het vlees worden verwijderd en de meeste ondersteunende activiteiten van Vion in Duitsland bij de overname.

DIT WIL JE VAST OOK LEZEN:

Vorige maand werd bekend dat er 165 mensen ontslagen worden bij Vion

China deed onderzoek naar Vion omdat bedrijf varkensvlees gedumpt zou hebben