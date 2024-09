In dit vakantiepark wonen meer mensen dan er vakantiegangers verblijven

Nood breekt wet. Zo ook in Brabantse vakantieparken. Bijna 9000 Brabanders wonen langdurig op een vakantiepark omdat ze geen woning kunnen vinden. Eigenlijk is het illegaal, maar gemeenten staan het onder voorwaarden oogluikend toe. In vakantiepark L’Air Pur in Baarle-Nassau wonen veel mensen permanent. “Na het overlijden van mijn vrouw vond ik hier een betaalbaar huis in een gezonde omgeving. Andere huizen waren te duur”, vertelt een anonieme bewoner van het park.

De bewoner is bang op straat gezet te worden en wil daarom anoniem blijven. Hij woont al tien jaar lang in het park, maar niet zonder zorgen: “Ik heb permanent spanning dat ik vandaag of morgen gecontroleerd wordt en mijn huis uit moet”, vertelt hij. “Dan sta ik op straat met te weinig geld om een huis te kopen.” De man is bij lange na niet de enige bezoeker van het park die hier permanent verblijft. Van de 338 vakantiehuisjes wordt ongeveer een derde gebruikt door recreanten. Het overgrote deel van de bewoners is het hele jaar door in het park te vinden. L’Air Pur is geen uitzondering op de regel; ook in andere vakantieparken in Baarle-Nassau wonen mensen. In totaal zouden er ongeveer 470 mensen langdurig in een vakantiepark in deze gemeente wonen. In de gemeente Zundert ligt dit aantal zelfs op meer dan duizend bewoners.

Volgens Edwin Mariouw Smit, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van L’Air Pur, gaat het om een diverse groep mensen: “Het kunnen mensen zijn die net uit een scheiding komen, maar net zo goed echtparen of gezinnen met kinderen. Het is eigenlijk net zo divers als een ‘normale’ woonwijk.”

"Ik ken meerdere mensen die volledig onder de stress doorgegaan zijn."