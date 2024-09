112-nieuws: frontale botsing • drugspand in Oud Gastel gesloten

19.13

De politie in Someren heeft vrijdagmiddag een scooterrijder met een wel heel bijzonder kenteken aangehouden. Op de gele plaat was 'pak me dan' te lezen. Dat is geen geldig kenteken, en daarom werd de scooterrijder staande gehouden.

De bestuurder had geen registratie en het voertuig was ook niet van hem, zei hij. De scooter is daarom in beslag genomen.