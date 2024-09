Aanslag bij nieuwbouwproject, explosief slaat voordeur eruit

Bij een appartementencomplex in aanbouw aan de Bredaseweg in Oosterhout is donderdagnacht een explosief afgegaan. Door de knal sloeg een voordeur eruit en raakte het raam flink beschadigd. Bij het pand hingen niet lang geleden nog camera's omdat er eerder al vernielingen en branden waren.

De voordeur van een van de appartementen die er aan de Bredaseweg worden gebouwd is door de explosie behoorlijk gehavend. Het kozijn ligt eruit en het glas is doorboord en gebarsten. Buurtbewoners hoorden een knal en zaten rechtop in hun bed. Agenten en brandweerlieden waren al snel bij het pand. Er werd ook brand gemeld, maar dat bleek niet te kloppen.

De schade na de explosie van donderdagnacht (foto: Eye4images).