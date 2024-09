140 schuldeisers eisen miljoenen van failliete huisartsenketen Co-Med

Maar liefst 140 schuldeisers hebben zich bij de curator gemeld omdat ze nog geld tegoed hebben van de failliet verklaarde huisartsenketen Co-Med. Het gaat om miljoenen. Onder de schuldeisers de Belastingdienst en het UWV, maar ook Rabobank en andere geldverstrekkers. Ook zitten er veel zzp'ers bij die voor één van de praktijken gewerkt hebben en niet betaald zijn.

De commerciële huisartsenketen, met vestigingen in onder meer Eindhoven, Breda, Helmond, Reusel, Oirschot, Tilburg en Bergen op Zoom, lag lange tijd onder vuur omdat de zorg onder de maat was. Het bedrijf werkte niet met vaste huisartsen maar met waarnemers. En vaak was er in de praktijken geen huisarts aanwezig.

Nadat zorgverzekeraars de contracten met Co-Med hadden opgezegd vroeg directeur Guy Vroemen deze zomer het faillissement van de keten aan. De huisartsenpraktijken werden door hem per direct gesloten en patiënten stonden op straat. Dit nog voordat het bedrijf failliet werd verklaard.

Griepvaccins

Curatoren maken nu overuren om het faillissement af te wikkelen. Er zijn verschillende problemen. Zo bleek dat de directie voor het faillissement geen griepvaccins had besteld. De curatoren hebben geregeld dat die vaccins alsnog besteld zijn en worden toegediend. In samenwerking met zorgverzekeraars wordt naar nieuwe artsen gezocht. Op veel plekken is dat al (tijdelijk) geregeld.

Opvallend is dat naast de externe schuldeisers ook Guy Vroemen, de directeur van Co-Med geld eist uit de failliete boedel. Hij zou ruim 4,5 ton hebben geleend die hij terug wil. Of hij die krijgt, is onduidelijk. De schulden zijn hoger dan de bezittingen. Ook doen de curatoren onderzoek naar mogelijke fraude en wanbeleid, laten ze weten.

