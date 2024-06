Huisartsenketen Co-Med vraagt faillissement aan: 'Naar de afgrond geduwd'

De commerciële huisartsenketen Co-Med Zorg bv gaat komende week zelf het faillissement aanvragen. Een andere keuze is er niet meer nu de zorgverzekeraars weigeren mee te werken aan een alternatief plan om het bedrijf te ontbinden.

Ingreep zorgverzekeraars De zorgverzekeraars grepen vorige week in door de huisartsenketen in gebreke te stellen. "Voor Co-Med hoogst onbegrijpelijk", aldus advocaat Van Zeijl. "Zonder goed overleg, zonder adequate tijdige waarschuwing, waarbij de ingezette acties ook nog eens aan de grote klok zijn gehangen. Het doel heiligt kennelijk de middelen." Advocaat Van Zeijl, die pas onlangs is ingevlogen, denkt dat de handelwijze van de zorgverzekeraars bij de rechter geen stand zal houden, hetgeen de tegenpartij op haar beurt betwist.

Tientallen klachten De laatste twee jaar zijn er bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tientallen klachten binnengekomen over de huisartsenpraktijken van Co-Med. De inspectie stelde het Maastrichtse bedrijf in februari van dit jaar onder verscherpt toezicht, omdat de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van goede zorg in een aantal praktijken niet op orde zijn.

"De bestuurlijke wanorde binnen Co-Med geeft geen reden om aan te nemen dat een afwikkeling van de onderneming zorgvuldig zal verlopen. Ook zien de zorgverzekeraars niet in hoe dat financieel zou moeten werken", was het antwoord van de advocaat van de zorgverzekeraars. Hij noemt een zelf aangevraagd faillissement 'het beste middel' om uit de impasse te komen.

'Bestuurlijke wanorde' Co-Med heeft de zorgverzekeraars voorgesteld om haar tien praktijken, verspreid over het land en allemaal buiten Limburg, over te dragen aan zittende huisartsen. Gedurende dat proces zouden de zorgverzekeraars wel de reguliere betalingen aan het bedrijf moeten voortzetten. De zorgverzekeraars, onder leiding van CZ, hebben die aanpak afgewezen.

Als het faillissement wordt uitgesproken is ’t op de eerste plaats aan de curator om te beoordelen of de schadeclaim van het bedrijf wordt gehandhaafd. Daarnaast hebben de aandeelhouders aangegeven de zorgverzekeraars aansprakelijk te zullen stellen. Zij zijn niet afhankelijk van de curator.

Dat bevestigt advocaat Georges van Zeijl aan de Limburgse omroep L1 . Volgens hem is het bedrijf, waarvan het hoofdkantoor in Maastricht staat, door de zorgverzekeraars in een week tijd 'naar de afgrond geduwd'. Sinds Co-Med haar deuren heeft gesloten, zitten duizenden Brabanders zonder huisarts.

Het bedrijfsmodel van Co-Med ging uit van schaalvoordeel. Door praktijken centraal te managen kunnen ondersteunende zaken, zoals personeelsbeleid, administratie, digitalisering en inkoop materialen, goedkoper worden georganiseerd. De huisarts heeft dan meer tijd om zich bezig te houden met zorgverlening, zo was de redenering. Co-Med leefde van de vaste vergoeding van de zorgverzekeraars voor iedere ingeschreven patiënt en van de vergoedingen per consult. Het schaalvoordeel leverde voor Co-Med zelf ook inkomsten op.

Verbetermaatregelen

De zorgverzekeraars vroegen vorige week om verbetermaatregelen. Over de antwoorden van Co-Med waren zij ontevreden, zodat al een paar dagen later de betalingen werden opgeschort.

En weer een paar dagen later stopten de verzekeraars de samenwerking definitief en kregen patiënten advies waar ze elders (tijdelijke) huisartsenhulpen kunnen krijgen. De praktijken van Co-Med zaten binnen een week met weglopende patiënten, hetgeen de ondergang van het bedrijf inluidde.

Problemen dossiers

Het overdragen van patiënten aan andere huisartsen levert inmiddels grote problemen op. De inspectie heeft Co-Med vrijdag een bevel gegeven om de patiëntendossiers af te staan. Dat is een zeer zware maatregel.

Advocaat Van Zeijl stelt dat de zorgverzekeraars 'chaos' hebben veroorzaakt door het openbaar maken van de opschorting van betalingen. Daarna heeft een groot deel van het personeel zich ziek gemeld en zijn mensen vertrokken. Door gebrek aan capaciteit is Co-Med volgens Van Zeijl 'zelfs niet meer bij machte voor een behoorlijke en ook tijdige overdacht van patiëntendossiers zorg te dragen'. Komende week moet duidelijk worden of de inspectie extra middelen heeft om overdracht van de digitale dossiers mogelijk te maken.

Ontslagen

Co-Med heeft naar eigen zeggen zo'n 130 mensen aan het werk, zowel mensen in vaste dienst als zzp’ers als huisarts of als assistenten in de praktijken. De vaste werknemers verliezen bij een faillissement hun baan, de zzp’ers zullen via de curator proberen achterstallige betalingen alsnog te innen.

Lessen trekken

Demissionair minister Pia Dijkstra (Medische zorg) heeft vrijdag een uitgebreide brief gestuurd aan de Tweede Kamer over Co-Med. "Ik vind het van groot belang te evalueren en hieruit lessen te trekken", schrijft de minister. "Een belangrijk onderdeel is de vraag of het toezichtinstrumentarium voldoende slagvaardig is als de patiëntveiligheid in het geding is."

De D66-minister is in tegenstelling tot een aantal partijen in de Tweede Kamer geen principieel tegenstander van een meer zakelijke aansturing van huisartsenpraktijken. Dijkstra: "Er geldt geen verbod op winstuitkering in de huisartsenzorg. Dit is in sommige gevallen ook de wijze waarop loon wordt uitgekeerd." Wel moeten huisartsen-bv’s in de toekomst meer openbare verantwoording afleggen, onder andere wat ze met de winst doen.

Over de zorgprestaties van Co-Med schrijft de minister: "Ik vind het zeer kwalijk dat de zorg bij een aantal locaties van Co-Med structureel niet op orde lijkt."