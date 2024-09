Kabinet bevriest kinderarmoede: 'Was het maar net zo fanatiek als op asiel'

Het kabinet presenteerde vrijdag de plannen voor de komende jaren. Als iemand die zich inzet voor mensen in armoede en medeoprichter van de Quiet 500 (het activistische tegenbeeld van het rijke-mensenoverzicht Quote 500), keek Ralf Embrechts uit Tilburg reikhalzend uit naar het regeerprogramma. Want wat doen de coalitiepartijen aan bestaanszekerheid, het onderwerp waar ze voor de verkiezingen hun mond vol van hadden?

Wat armoede met mensen doet, weet Embrechts als geen ander. "Als je in armoede opgroeit, moet je de rest van je leven twee keer zo hard lopen", vertelt hij. Het kabinet kiest ervoor kinderarmoede te bevriezen op het niveau van 2024. Dat terwijl het vorige kabinet van plan was kinderarmoede te halveren.

"Je bent als samenleving zo goed als hoe je met je zwakste mensen omgaat."

"Dat raakt me diep in het hart", zegt Embrechts. "Kinderarmoede is van alle soorten armoede de lelijkste. Ze laten hier totaal geen ambitie zien, terwijl ze ook schrijven dat het economisch goed gaat met Nederland. Dan moet je toch meer willen doen? Je bent als samenleving zo goed als hoe je met je zwakste mensen omgaat." De regering onder leiding van premier Dick Schoof houdt de regeling voor gratis schoolmaaltijden wel in stand. Ook moet het kindgebonden budget stijgen. Het maakt Embrechts' teleurstelling niet kleiner. "Waren ze hierover maar net zo fanatiek als over asiel."

"Armoede is ook een tekort aan meedoen."

Ook voor mensen met een uitkering is het kabinet niet ambitieus genoeg, vindt Embrechts. "De uitkeringen stijgen misschien wel met één procent, maar de inflatie is momenteel 3,6 procent. Netto gaat deze groep er dus op achteruit." Het Centraal Planbureau adviseerde de regering de uitkeringen met 2,1 procent te verhogen. Maar het probleem zit dieper, zegt hij. "Armoede is in de eerste plaats een tekort aan geld. Dat weten veel mensen. Maar het is ook een tekort aan meedoen." De aangekondigde btw-verhoging op cultuur, van 9 naar 21 procent, stemt hem om die reden treurig. "Als je heel weinig geld hebt, kom je nergens meer. Terwijl je ook wel eens naar de film of het theater wilt. Dit kabinet maakt meedoen duurder." Toch ziet hij ook een paar lichtpuntjes. "Ze willen het toeslagensysteem minder ingewikkeld maken. Daar ben ik groot voorstander van, want het zit nu ontzettend ingewikkeld in elkaar." Maar het is nog maar de vraag of het de regering ook zal lukken, denk Embrechts. "Het volledig omgooien van het stelsel kost minstens zeven jaar, als ze überhaupt zover komen."

"Het is eerst zien, dan geloven."