Bianca hoopt dat de waarheid aan het licht komt over moord op haar zus

De moord op Heidy Goedhart uit Kaatsheuvel ligt inmiddels dertien jaar achter haar. Toch zoekt zus Bianca nog steeds naar antwoorden. Waarom is een onschuldige vrouw in de bloei van haar leven zo wreed aan haar einde gekomen? En door wie? In haar speurtocht krijgt Bianca nu steun van de Peter R. de Vries Foundation.

Wat er gebeurde In de nacht van 19 december 2010 werd de 34-jarige Heidy Goedhart dood gevonden in de achtertuin van haar woning in Kaatsheuvel. Ze was zwaargewond, en uit het onderzoek bleek dat ze met een steen op haar hoofd was geslagen en vervolgens was gewurgd. Haar partner, Wim S., werd al snel als verdachte aangehouden, maar werd wegens gebrek aan bewijs enkele maanden later weer vrijgelaten. Tijdens een undercoveroperatie van de politie in 2014 bekende Wim S. de moord op zijn partner Heidy.

“Ikzelf heb inmiddels de rust gevonden. Het grote verlies is dertien jaar geleden geweest. Mijn zus komt niet meer terug, of er nu iemand veroordeeld wordt of niet", zegt Bianca.

Tien jaar na de eerste feiten die het onderzoek opleverde, kijkt Bianca nu terug op het leven van haar zus. "Heidy was een spontane, sociale vrouw en een zorgzame moeder voor haar twee kinderen. Ze woonde samen met haar partner en hun kinderen in Kaatsheuvel. Ze had een leuke baan in het ziekenhuis, veel vrienden en was lid van de carnavalsvereniging. Als er een geintje uitgehaald kon worden, dan was ze daar wel voor in. Die lach, met die kuiltjes in haar wangen wordt nog steeds gemist door iedereen die haar kende. Ze genoot van het leven."

Rechtszaken

De moord op haar zus en de daarop volgende rechtszaken kregen veel aandacht in de media. Dat leek ten einde te komen in 2016. In dat jaar veroordeelde de rechtbank Wim S. voor de moord op Heidy Goedhart en legde hem een gevangenisstraf van 18 jaar op. Twee jaar later werd S. ook in hoger beroep veroordeeld, ditmaal tot twintig jaar gevangenisstraf.

Maar daarmee was alles nog niet voorbij. De Hoge Raad bepaalde in 2019 echter dat de zaak opnieuw moest worden behandeld vanwege twijfels over de geldigheid van zijn bekentenis. Undercoveragenten zouden S. onder druk hebben gezet om een bekentenis af te leggen. In 2022 sprak het gerechtshof in Den Haag S. vrij van de moord op zijn vriendin Heidy, na een jarenlang proces. Er blijft in de ogen van de rechters twijfel over de werkelijke toedracht van Heidy’s dood en wie de dader is.

Bianca: "Er zijn nog zoveel coldcasezaken van vermoorde en vermiste mensen, mede daarom doe ik mee met de Peter R. de Vries Foundation. Ik wil dat er aandacht wordt besteed. Het kan toch niet zo zijn dat iemand om het leven is gebracht en het dossier daarna dichtgaat en in de kast wordt gelegd. Dat kan gewoon niet. Het moet gewoon worden opgelost. Ik kijk niet echt ver vooruit. Komen er waardevolle tips of niet, het zij zo. Maar dan heb ik in ieder geval er alles aan gedaan wat in mijn macht ligt."

