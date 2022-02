Familie van vermoorde Heidy Goedhart is geschokt door vrijspraak Wim S.

De nabestaanden van de in december 2010 in Kaatsheuvel vermoorde Heidy Goedhart hebben woensdag geschokt gereageerd op de vrijspraak van haar toenmalige partner Wim S. "Hij ontloopt nu zijn straf. Maar de straf van karma ontloopt niemand", zei de zus van het slachtoffer over de afloop van het hoger beroep bij het hof in Den Haag.

"We hadden nu niets meer te verliezen. Dit verlies hebben we elf jaar geleden al gehad", zei de zus namens de familie. Veel familieleden waren aanwezig bij de voor hen teleurstellende uitspraak. Zij reageerden geschokt en riepen 'leugenaar' toen S. de zaal verliet.

"Voor ons verandert er niets. Heidy komt niet meer terug. De kinderen krijgen hun moeder ook niet terug. Er zijn in deze zaak geen winnaars, alleen verliezers", ging de zus verder.

Het Haagse hof kon niet vaststellen of S. de moord in Kaatsheuvel heeft gepleegd, zoals het Openbaar Ministerie en de familie stellen, of dat Goedhart is omgebracht door een inbreker. "Hier hebben zes rechters, twee officieren en drie advocaten-generaal al antwoord op gegeven. Gelukkig weten wij wat er is gebeurd. Veel nabestaanden in andere zaken weten dat niet", aldus de zus.

Advocaat Wim S.

Advocaat Paul Verweijen is blij na de vrijspraak van zijn cliënt Wim S. "Na elf jaar deze uitspraak horen, is heel fijn." Hij noemt de uitleg van het gerechtshof heel duidelijk.

De advocaat is vooral kritisch op de werkwijze van undercoveragenten die zijn cliënt tot een moordbekentenis hebben verleid. "Over deze zogeheten Mr. Big-methode was het Hof echt vernietigend."

Ondanks de vrijspraak verwacht Verweijen dat het proces nog niet ten einde is. "Het OM kan nog in cassatie en dat gaan ze zeker doen. Maar de uitspraak van het gerechtshof staat als een huis."

