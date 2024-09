'Geef kinderen van mijn zus rust', zegt zus van vermoorde Heidy tegen dader

De Peter R. de Vries Foundation vraagt deze week extra aandacht voor de moord op Heidy Goedhart uit Kaatsheuvel. Ze werd in december 2010 dood gevonden in haar achtertuin. Haar partner, Wim S., werd twee keer veroordeeld voor de moord, maar later vrijgelaten. Wie heeft er tips in de zaak?

De moord op Heidy en de vrijspraak van haar partner was zwaar voor de familie, vertelt Heidy's zus Bianca. "Ikzelf heb inmiddels de rust gevonden. Mijn zus komt niet meer terug. Of er nu iemand veroordeeld wordt of niet. Maar de kinderen van Heidy lopen vast. Zolang er niemand is veroordeeld, zullen zij zich altijd blijven afvragen: wie heeft mijn moeder vermoord?"

Nederland telt meer dan duizend onopgeloste moord- en vermissingszaken. Duizenden nabestaanden wachten nog elke dag op antwoord. De Peter R. de Vries Foundation vraagt daarom dit jaar – via een oproep vanuit nabestaanden en achterblijvers - elke week aandacht voor een onopgeloste moord- of vermissingszaak.

Heidy Goedhart werd in de nacht van 19 december 2010 op 34-jarige leeftijd gevonden. Een avond eerder was ze naar een carnavalsfeest geweest. Uit onderzoek bleek dat ze met een steen op haar hoofd was geslagen en vervolgens was gewurgd. Haar partner, Wim S., werd al snel als verdachte aangehouden. Maar hij werd wegens gebrek aan bewijs enkele maanden later weer vrijgelaten. Tijdens een undercoveroperatie van de politie in 2014 bekende hij echter de moord.

De rechtbank veroordeelde hem in 2016 tot achttien jaar cel. Twee jaar later werd hij ook in hoger beroep veroordeeld, ditmaal tot twintig jaar gevangenisstraf. De Hoge Raad bepaalde in 2019 echter dat de zaak opnieuw moest worden behandeld vanwege twijfels over de geldigheid van zijn bekentenis.

Undercoveragenten zouden S. onder druk hebben gezet om een bekentenis af te leggen. In 2022 sprak het gerechtshof in Den Haag S. vrij van de moord op zijn vriendin Heidy, dit na een jarenlang proces.