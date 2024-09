Verplichte verhuizing Oekraïense vluchtelingen valt slecht bij 'opa en oma'

Oekraïense ouders en kinderen die samen chocomel drinken aan een lange tafel vol spelletjes en speelgoed. Het is een knus tafereel in de opvang van Leon Bronckers en zijn vrouw Deborah van der Meere in Dongen-Vaart. De gemeente wil dat het stel stopt met de opvang. Maar daar moeten Leon, Deborah en ook hun 'gasten' niet aan denken. "Ik wil niet nog eens verhuizen. Dat geeft heel erg veel stress," vertelt Roksolana, die samen met haar man en hun kat uit haar geboorteland gevlucht is.

Een lange houten tafel met daaraan ouders, hun knutselende kinderen en een oud schoolbord waar tekeningen op zijn gemaakt. Dat de vluchtelingenopvang van Leon en zijn vrouw Deborah niet standaard is, is bij binnenkomst meteen duidelijk.

De opvang opende in 2022, toen in Oekraïne de oorlog uitbrak. "Voor de oorlog hadden we plannen voor een crisisopvang voor jongeren. De vergunning voor drie jongeren was geregeld, maar toen was daar ineens de opvangcrisis", vertelt Leon. "We wilden iets betekenen voor die mensen. De gemeente kwam kijken. Er zouden hier makkelijk twintig vluchtelingen terecht kunnen, stelden zij. Maar dat wilden Deborah en ik niet, vanwege een gebrek aan ruimte en privacy."

Negentien mensen wonen momenteel in het oude schoolgebouw, de voormalige gymzaal en een huis achterin de tuin aan de Vaartweg. "Sommige bewoners zeggen dat we een soort surrogaat opa en oma voor hen zijn", lacht Deborah, terwijl de tranen in haar ogen schieten. "Ik moet er niet aan denken dat ze weggaan, vooral de kinderen heb ik in mijn hart gesloten. Ik lig er al nachtenlang wakker van."

Niet veel later arriveerden de eerste tien bewoners. Nu, twee jaar later, wonen er negentien Oekraïners. In de tussentijd is er verbouwd, uitgebreid. "Maar pas na overleg met het communicatiepunt Opvang Oekraïners", stelt Deborah. "De gemeente was daar schijnbaar niet van op de hoogte. Het woord 'vergunning' is in die twee jaar tijd nooit gevallen."

Sinds 2023 probeerde het stel een afspraak te maken met de projectleider Oekraïne-opvang binnen de gemeente Dongen. "Maanden later, in april, zouden we een kennismakingsgesprek hebben. Daar aangekomen hoorden we van de receptioniste dat het ging om een eindgesprek", reageert Deborah ontdaan. De gemeente wil dat de vluchtelingen verhuizen naar een andere locatie, het voormalige broederhuis Glorieux in Dongen. "Eind juni zei de gemeente: ze moeten nu weg", zegtLeon.